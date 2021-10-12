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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطر على حياتك..هيئة الدواء تحذر من الكورتيزون وهرمونات تحسين الأداء البدني

صدى البلد

أطلقت هيئة الدواء المصرية تحذيرات شديدة من خطورة تعاطي الأدوية بهدف تحسين الأداء البدني، أو تخفيف الشعور بالألم؛ لما قد تسببه تلك الأدوية من خطورة بالغة، وقد تعرض الحياة للخطر.


وأشارت الهيئة إلى أن البعض يستخدم الأدوية الهرمونية والستيرويدات ( الكورتيزون)؛ بشكل خاطئ اعتقادا بأنها تعمل على زيادة القدرة على التحمل، أو زيادة الكتلة العضلية، أو تجنب الشعور بالألم أثناء التدريبات في صالات الألعاب الرياضية.


وأوضحت أن هناك اعتقادا خاطئا بأن تناول الأدوية الخاصة بمدرات البول يؤدي إلى فقدان الوزن بسرعة، مشيرة إلى أن الاستخدام المفرط لمدرات البول قد يتسبب في مخاطر جسيمة مثل " الجفاف، وتشنجات العضلات، والدوخة، والطفح الجلدي،  والنقرس،  ونقص البوتاسيوم،  وضعف التوازن، وانخفاض ضغط الدم،  وقد يؤدي إلى الوفاة".


وتهيب الهيئة، بالمواطنين عدم الانسياق وراء الدعاية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام الكورتيزون وأدوية الهرمونات ومدرات البول دون إشراف طبى، مشددة على  ضرورة استخدامها في الأغراض العلاجية المصرح بها فقط، وتحت إشراف طبى.


يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي لهيئة الدواء المصرية، وحرصها على صحة وسلامة المواطن، وحصوله على دواء آمن وفعال، وذي جودة عالية.

التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي هيئة الدواء المصرية الدواء المصرية تشنجات العضلات الكورتيزون

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