دعم مستشفى شبرا هور المركزي بتانك أكسجين بـ 1.5 مليون جنيه

بسعة 6 آلاف لتر

قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه في اطار اهتمام الدولة ومؤسساتها بمواجهة ومجابهة جائحة كورونا ورفع كفاءة المستشفيات فقد قامت الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحه بدعم مستشفى شبراهور المركزى بتانك أكسجين بسعة 6 آلاف لتر بقيمة تقديرية حوالي 1.5 مليون جنيه.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير مستشفى شبراهور لتقديم خدمة طبية افضل للمرضى وخاصة مرضى فيروس كورونا والارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى والنهوض بها .

وأضاف وكيل الوزارة انه سيساعد في تشغيل العنايات المركزة بالمستشفى بصورة مستمرة بالإضافة إلى تشغيل شبكة الغازات وزيادة قدرتها الاستيعابية وكذا حل مشكلة نقص ضغط الاكسجين.

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