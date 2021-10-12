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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسعة 6 آلاف لتر

دعم مستشفى شبرا هور المركزي بتانك أكسجين بـ 1.5 مليون جنيه

الدكتور سعد مكى وكيل
الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه في اطار اهتمام الدولة ومؤسساتها  بمواجهة ومجابهة جائحة كورونا ورفع كفاءة المستشفيات فقد قامت الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحه بدعم مستشفى شبراهور المركزى بتانك أكسجين بسعة 6 آلاف لتر بقيمة تقديرية حوالي 1.5 مليون  جنيه.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير مستشفى شبراهور  لتقديم خدمة طبية افضل للمرضى وخاصة مرضى فيروس كورونا  والارتقاء بالخدمة الطبية بالمستشفى والنهوض بها .

وأضاف وكيل الوزارة انه سيساعد في تشغيل العنايات المركزة بالمستشفى بصورة مستمرة بالإضافة إلى تشغيل شبكة الغازات وزيادة قدرتها الاستيعابية وكذا حل مشكلة نقص ضغط الاكسجين.

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وزيرة الصحة جائحة كورونا الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة مرضى فيروس كورونا الدكتور سعد مكي وكيل الوزارة الصحة بالدقهلية العنايات المركزة وزارة الصحة مستشفى شبراهور المركزى

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