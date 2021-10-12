خالد ميري: العلاقات المصرية المجرية تسير في طريقها الصحيح.. فيديو

قال خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن العلاقات المصرية المجرية تسير في طريقها الصحيح، مؤكدا أن هناك علاقة وطيدة تجمع بين الرئيس السيسي ونظيره المجري.

وأضاف خالد ميري خلال لقائه في برنامج " الحقيقة " المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن العلاقات المصرية المجرية مهمة على المستوى الثنائي ومهمة على مستوى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا وجود مصالح تخدم البلدين.

وأوضح خالد ميري، أن التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب رائدة، مؤكدا أن مصر تكافح الإرهاب بالتنمية وتجديد الخطاب الديني، وهناك تعاون بين مصر والمجر منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر.