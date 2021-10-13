التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث تصادم بأبو النمرس

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية "موتوسيكل" قيادته مع سيارة ملاكي بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث.

البداية جاءت بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي بدائرة المركز، وعلي الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية موتوسيكل وسيارة ملاكي ونتج عن ذلك وفاة سائق الموتوسيكل وجري نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظت القوات علي سائق السيارة الملاكي وتم اقتياده إلى ديوان المركز، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.