تفاصيل الإعتداء علي طبيبة صيدلانية داخل مقر عملها بوحده صحية بالشرقية

المجني عليها: ضربوني وسحلوني.. والمحافظ يتدخل

الموضوع ليس وليد اليوم ولكنه منذ فترة ليست بالطويلة، خاصة لكوني مسلمة وغير مرتدية للحجاب ومن وجهه نظرهم هذا لا يصح ومن هنا بدء التنمر علي من قبل بعض الموظفات بالوحدة الصحية بكفر عطا الله ووصل الأمر الي ان قمت بتحرير محضر بالنيابة الإدارية، ولذا قامو بالتعدي علي بالضرب..بهذة الكلمات بدءت " إيزيس مصطفي إبراهيم" حديثها لموقع صدي البلد.

وأضافت:"في البداية كانت هناك مناوشات من جانب بعض الموظفات بالوحدة الصحية التي أعمل بها وإعتداءا لفظيا من جانبهم وخاصة لعدم إرتدائي الحجاب وهذا من وجهة نظرهم لا يصح وبدء الموضوع تحديدا في شهر مايو الماضي وتطور الأمر وأصبح الإيذاء واضحا عندما تسلمت واحده منهم مهام عملها كمسئولة عن الحضور والإنصراف".

وأشارت إلى “بدءت في التشطيب علي وذلك لتأخري قليلا عن العمل او وصولي عقب منها نظرا لبعد المسافة بين مكان إقامتي وبين الوحدة الصحية وتحديدا قرابة الساعة ولذا إتخذت قرارا بتقديم شكوي ضدهم في النيابة الإدارية وبالفعل قمت بتقديم شكوي يوم 28/9 الماضي”.

وأستكملت الطبيبة الصيدلانية، انه وصل الأمر من الزملاء بالتهديد والوعيد "طالما انتي مش محجبة ولبسك مش محترم "فأستحلو إضراري أكثر كما انهم رأو ان مساعدتي للحيوان وتقديم المساعده لهم تنمر وأصبحت مادة للتنمر .

وأضافت انه عقب تقديم الشكوي ثاني يوم "الأربعاء" قامو بالتعدي علي بالضرب والسحل الي ان قمت بالفرار منهم ولكنهم قامو بالقدوم ورائي والي الأن أعاني من بعض الكدمات بالظهر من أثر التعدي بالضرب علي.

أما عن لقاء الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فإنني أتقدم اليه بالشكر لإهتامه بسرعة متابعة الموضوع والتكليف بمجازة المخطء .

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إستقبل الدكتورة الصيدلانية إيزيس مصطفي إبراهيم، والتي تعمل بالوحدة الصحية بقرية كفر عطا الله سلامة التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق ، في حضور الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والدكتور عصام أبو الفتوح نقيب الصيادلة بالشرقية وذلك بمكتبه بالديوان العام، والتي تعرضت للتنمر والضرب المبرح من قبل موظفات يعملن معها.

استمع محافظ الشرقية للطبيبة الصيدلانية ، مؤكداً أننا في انتظار ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في تلك الواقعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن.

طالب المحافظ الطبيبة الصيدلانية بالتحلي بالحكمة والصبر وأخلاق مهنه الصيادلة والتغلب على المشكلات والاستفادة من التجارب الحياتية لصقل مهارتها في التعامل مع الآخرين والاستمرار في تحصيل العلم لمواكبة التطور العلمي والصناعي لتطوير مهنه الصيدلة وتقديم أفضل الخدمات في مجال الدواء.

أكد محافظ الشرقية اعتزازه وتقديره لدور القطاع الصحي داخل محافظة الشرقية ومجهوداته الملموسة في تنفيذ المبادرات الرئاسية والتصدي لجائحة كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

ومن جانبها قدمت الدكتورة إيزيس مصطفي إبراهيم الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله لها اليوم بعد أن علم بما تعرضت إليه داخل مقر عملها للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ ما يلزم قانوناً ، مقدمة له الشكر والتقدير والامتنان.