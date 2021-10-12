أخبار البرلمان| تعديلات مرتقبة بقانون الرياضة بشأن الشغب بالملاعب بعد قرار عودة الجماهير.. وشهر مهلة لتلقي لقاح كورونا الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 11:52 م 10/12/2021 11:52:55 PM طباعة شارك مجلس النواب حسن رضوان نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الثلاثاء، نرصدها في السطور التالية: بعد قرار عودة الجماهير.. "رياضة النواب" تطالب بإطلاق حملات توعية ضد التعصب بعد قرار عودة الجماهير.. برلمانى: تعديلات مرتقبة بقانون الرياضة بشأن الشغب بالملاعب برلماني: إنشاء أكبر ميناء عالمي بالسخنة لدفع عجلة الاقتصاد القومي أبرزها الرعاية الطبية المنزلية .. 9 خدمات يقدمها التأمين الصحي الشامل للمواطنين صحة النواب تطالب بمنح المواطنين شهرا لتلقي لقاح كورونا للمسافرين بالنقل الجوي..احذر ارتكاب هذه الأفعال تعرضك للسجن المشدد نقل البرلمان : تحويل منطقة السخنة لأكبر ميناء محوري يفتح آفاقا جديدة للإستثمار بعد قرارعودة الجماهير..عقوبات شغب الملاعب في قانون الرياضة الجديد نائبة التنسيقية: درسنا وضع هيئة الطاقة الذرية ميدانيا خلال زيارة رسمية ضوابط العمل بمعالجة النفايات الخطرة وفقا لقانون البيئة .. تعرف عليها ما هي رسوم تراخيص الصيد وضوابطه؟.. القانون حماية البحيرات يجيب طباعة شارك عودة الجماهير قانون الرياضة الشغب بالملاعب رياضة النواب عجلة الاقتصاد القومي التامين الصحي الشامل