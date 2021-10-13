صاحب محل مصوغات بالمحلة يعرض 200 ألف جنيه لمن يستدل شاب سرقه

أعلن محمود أبو هلال صاحب محل مشغولات ذهبية جواهرجي بالمحلة اليوم عن تخصيص 200 ألف جنيه لمن يدل على الشاب أحمد البحيري المتهم بسرقة 1800 جرام ذهب طوال 6 أشهر الماضية.

كان رئيس نيابة أول المحلة أصدر توجيهاته بفتح باب التحقيق في واقعة بلاغ سرقة كيلو و800 جرام دهب علي أيدي عاملة بمحل بمنطقة الصاغة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

كما باشرت النيابة العامة الاستماع إلي أقوال صاحب المحل وشهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبة بمحيط وداخل محل بيع المشغولات الذهبية بمنطقة الصاغة .

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد أشرف المعداوي مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من المدعو محمود أبو هلال صاحب محل مصوغات ذهبية بتحرير المحضر 10078 جنح أول المحلة، ضد عاملا لدية بالمحل يدعي "أ.و.ب" بسرقة كيلو و800 جرام ذهب من المحل الخاص به بمنطقة الصاغة بدائرة القسم .

كما تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة لكشف غموض الواقعة وسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الحادث .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .