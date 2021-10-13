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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رسالة ماجستير تناقش تحليل الكمرات الخرسانية المدعمة بـ «هندسة المنوفية».. صور

الباحث وسط لجنة الحكم
الباحث وسط لجنة الحكم والمناقشة

حصل الباحث المهندس أحمد حمدي حسب الله المعداوي، المعيد بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، على درجة الماجستير من كلية الهندسة جامعة المنوفية، وجاءت رسالة الباحث تحت عنوان: «تحليل الكمرات الخرسانية المسلحة المدعمة بالخرسانة عالية الأداء المسلحة بالألياف».

 

وضمت لجنة الحكم والمناقشة كلاً من، الدكتور مصطفى الشامي، أستاذ الإنشاءات بقسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة بجامعة المنوفية، الدكتورة غادة هيكل، الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة بجامعة المنوفية، والدكتور مجدي سلامة، الأستاذ المساعد بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بجامعة كفرالشيخ، والدكتور علي محمد باشا، الأستاذ المساعد بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بجامعة كفرالشيخ ورئيس قسم الهندسة المدنية بالكلية ومدير معمل ميكانيكا التربة والأساسات بالكلية.

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وقدم الباحث دراسة بحثية لاستخدام الألواح من الخرسانه عالية الأداء عالية المقاومة لتدعيم الكمرات الخرسانية المسلحة، وتضمنت أساليب مبتكرة لتدعيم الكمرات الخرسانية المسلحة ورفع كفاءتها وزيادة قدرة تحملها وقدم نماذج مبتكرة لدراسة ذلك باستخدام برامج التحليل الإنشائى بالحاسب الآلي.

 

وأشادت لجنة الحكم والمناقشة بجهد الباحث المبذول ومستوى الرسالة، والتي تُعد إضافة علمية جديدة ومبتكرة وبمزايا إنشائية عظيمة بوفر اقتصادي تفيد العاملين فى مجال الهندسة الإنشائية والتشييد بفوائد اقتصادية كبيرة.

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كفر الشيخ المنوفية الجامعات المصرية جامعة كفرالشيخ الهندسة رسالة ماجستير رئيس جامعة

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