وزير التنمية المحلية يوجه باتخاذ التدابير اللازمة استعدادا لمواجهة موسم الأمطار

أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي ضرورة اتخاذ المحافظات كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقعة خلال الفترة الحالية، خاصة بعد التقلبات الجوية وسقوط الأمطار التي شهدتها عدد من المحافظات الأسبوع الجاري.

وطالب الوزير - وفق بيان صادر اليوم - المحافظات بأهمية التأكيد على جاهزية أعمال الحماية لمخاطر الأمطار الغزيرة فيما يخص مخرات السيول والسدود والترع وتجهيز المعدات والآلات المطلوبة والخاصة بمواجهة موسم الأمطار والتعامل معها ومراجعة كفاءتها الفنية ومتابعة الموقف أولا بأول مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة.

وشدد الوزير - خلال متابعة الاستعداد والجاهزية لمختلف المحافظات لمواجهة موسم الأمطار العزيزة والسيول خلال فصلي الخريف والشتاء خاصة بعد التقلبات الجوية الأخيرة واحتمال سقوط الأمطار بغزارة خلال الفترة المقبلة - على ضرورة مراجعة كافة الخطط التي تم وضعها خلال الفترة الماضية بين المحافظات وممثلي الوزارات والجهات المعنية بمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول وعلى رأسها وزارتا الموارد المائية والري والكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومسئولو المحافظات.

ووجه شعراوي المحافظات بالتنسيق مع مركز التنبؤات للمواد المائية للتنبؤ بالمخاطر المحتملة ومراجعة سيناريوهات مواجهة تلك المخاطر فيما يخص الأمطار الغزيرة والسيول، كما طالب جميع المحافظات بتشكيل لجان للمرور على مدار الساعة للتأكد من مدى جاهزية أعمال الحماية وإمكانيات المحافظة في كافة القطاعات الخدمية والحيوية للحفاظ على سلامة المواطنين والوقوف على أي معوقات وسرعة تلافيها وتطهير البلاعات والشنايش الموجودة على مستوى المحافظات ومحطات الصرف.

وفى السياق ذاته.. تلقى اللواء محمود شعراوي تقريرا من غرفة العمليات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس بعد التقلبات الجوية التي شهدتها بعض المحافظات.

وأشار التقرير إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية شهدت سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة على أغلب أنحاء المحافظات ولم ينتج عنها تجمعات كبيرة للمياه والتي تم التعامل معها على الفور ورفعها بالتنسيق مع معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح التقرير أن محافظات مطروح والشرقية والغربية ودمياط والبحر الأحمر شهدت أيضا سقوط أمطار خفيفة على أنحاء المحافظات ولم ترتق إلى تجمعات، كما شهدت محافظة الدقهلية سقوط أمطار خفيفة على أغلب أنحاء المحافظة مع وجود تجمعات للمياه وتم التعامل معها ورفعها في حينه بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.