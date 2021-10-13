الكرة السعودية.. التشخيص المبدئي لإصابة الحارس محمد العويس

كشف طبيب المنتخب السعودي صالح الحارثي، عن التشخيص المبدئي لإصابة محمد العويس، حارس مرمى الأخضر وأهلي جدة، خلال مباراة الصين في الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

تعرض محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي، لإصابة قوية خلال مواجهة الصين.

وأجرى هيرفي، رينارد مدرب المنتخب السعودي، تغييرا اضطراريا بخروج العويس ودخول الحارس فواز القرني، في الدقيقة 69.

وبحسب صحيفة “صدى السعودية”، فإن التشخيص المبدئي لإصابة العويس هو قطع في الرباط الجانبي، ومن المقرر أن يجري أشعة رنين مغناطيسي على موقع الإصابة، اليوم الأربعاء، للاطمئنان على حالته، لكنه قد يؤجل بقرار من الطبيب، حال ظهر تورم في الركبة.

وفاز المنتخب السعودي على نظيره الصيني 3-2، بنتيجة 3-2، على ملعب "الجوهرة المشعة"، ليرتفع رصيده إلى 12 نقطة ليعتلي الصدارة بفارق 3 نقاط عن وصيفه منتخب أستراليا الذي خسر من اليابان التي رفعت رصيدها إلى 6 نقاط لتحتل المركز الرابع بفارق الأهداف عن منتخب عمان صاحب المركز الرابع.