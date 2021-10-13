بتكلفة 128 مليون جنيه.. محافظ سوهاج يفتتح مشروعات خدمية وأعمال تجميل

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة طهطا، بتكلفة 128مليون و50 ألف جنيه، وذلك خلال جولته الميدانية بالمركز.

وذلك برفقة طلعت علي المستشار الهندسي للمحافظة، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا، والمهندس عاطف عبد العزيز، والمهندس علاء عبد الرازق من جهاز التعمير والبناء.

وبدأ محافظ سوهاج جولته بافتتاح طريق "بنجا" بطول 3 كيلو متر، وبتكلفة 800 ألف جنيه، ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، شاملة اعمال تغطية الترعة المجاورة، ورفع كفاءة الطرق الفرعية، ورفع المستوى البيئي، وإنشاء سور حول نقطة التجميع الخاصة بمخلفات المدينة.

كما تفقد المحافظ ، لوحة توزيع كهرباء بنجا بتكلفة 55 مليون جنيه ضمن الخطة الذكية لقطاع كهرباء سوهاج؛ لرفع مستوى الكهرباء والجهد العالي، وتخدم مناطق غرب وشمال طهطا، ومجلس قروي بنجا والقرى المجاورة.

كما تفقد المحافظ الطريق الغربي طهطا / طما، والذي يربط بين ثلاث مركز هي "طهطا وطما والمراغة"، بطول 33 كيلو متر، وبتكلفة 55 مليون جنيه، بتمويل من جهاز التعمير والبناء، ويعتبر الشريان الذي يربط طهطا بالمنطقة الصناعية بغرب طهطا.

وشملت جولة المحافظ كذلك تفقد الطريق الدائري "بحر أبو كحلة "، بطول 4 كيلو متر بتكلفة 7 مليون جنيه، ويشمل تغطية الترعة المجاورة وأعمال الرصف وازدواج الطريق، ويشمل أيضا 2 كوبري بتكلفة 7 مليون و500 ألف جنيه؛ لربط شبكة الطرق الحديثة.

كما تفقد تطوير 2 حديقة عامة بجوار كوبري طهطا، وتطوير ميدان رفاعة الطهطاوي، بتكلفة 750 ألف جنيه، وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

واختتم "الفقي" جولته بافتتاح بوابة مدخل مدينة طهطا البحري بتكلفة 2 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث شملت أعمال البوابة " تجميل ورصف وازدواج الطريق، وتغطية الترعة المجاورة، وأعمال اللاند سكيب، وتركيب البردورات، وأعمال الإنارة والكهرباء.

والتقى المحافظ عددا من المواطنين خلال جولته التفقدية بطهطا، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، واحتياجاتهم والمعوقات التي تواجههم، موجها بتلبية مطالبهم وتذليل كافة المعوقات في أقرب وقت ممكن.