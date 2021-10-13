مختل عقلياً يقتل والده المسن بالسكين في شبين القناطر

تعدى شاب مختل عقليا على والده المسن بالسكين بقرية نوى دائرة مركز شبين القناطر فأرداه قتيلاً فى الحال تم نقل الجثة إلى المستشفى وتم التحفظ على المتهم لتوقيع الكشف الطبى عليه لبيان سلامة قواه العقلية من عدمه وتولت النيابة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية فى القليوبية بلاغاً من اهالى قرية نوى دائرة مركز شبين القناطر بتعدى شاب على والده بالسكين وتوفى فى الحال.



وتبين من التحريات قيام " أدهم . أ س " مصاب باهتزاز نفسي بالتعدى على والده المسن مستخدمًا سكينًا واصابته بطعنات نافذة بالصدر مما أدى إلى وفاته وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



من ناحية أخرى أصيب صاحب مخبز بطلق نارى فى مشاجرة مع أخرين بقرية أجهور الصغري دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بسبب قيام المصاب بمحاولة فتح مخبز بالقرية فاعترضه الطرف الآخر لقيامهم بممارسة نفس النشاط بالقرية ومنعه من إفتتاح المخبز وتم نقل المصاب الى المستشفى وألقى القبض على أحد المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق وضبط وإحضار آخرين وطلب تحريات المباحث حول الواقعة

تلقى مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية اشارة من المستشفى بوصول " س ح " صاحب مخبز مصابا بطلق نارى وحالته مستقرة وبسؤاله أفاد بقيام عدد من الأشخاص بقرية أجهور الصغرى بإطلاق الرصاص علية بسبب قيامه بفتح مخبز بالقرية.



انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن سبب المشاجرة وإطلاق الرصاص وجود خلافات بين المجني عليه و"ف.س" وذويه لقيام المجني عليه بالشروع في إفتتاح مخبز بقرية أجهور الصغرى بمركز القناطر الخيرية محل إقامة المتهمين الذين يمارسون نفس النشاط ما دفعهم لمطالبته بعدم افتتاح المخبز الذي يتعارض مع مصالحهم إلا إنه رفض فقاموا بالتشاجر معه.



وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد المتهمين ويدعى "خ .س" والسلاح المستخدم في الواقعة فيما طلبت النيابة ضبط وإحضار باقي المتهمين وتولت التحقيق.