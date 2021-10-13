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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: اجتياز معمل تحليل متبقيات المبيدات تجديد الاعتماد السنوي من المجلس الوطني

صدى البلد

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتياز المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تجديد الاعتماد السنوي للأيزو ( 17025/2017 ) من  المجلس الوطنى للاعتماد (إيجاك).

 

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بمتابعة العمل نحو مواصلة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين في القطاع الزراعي وقطاع الصناعات الغذائية ودعم الصادرات المصرية، بما يساهم في  حماية المستهلك المصري.

 

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وأوضحت أن قد تم اعتماد المعمل لبعض طرق التحليل من خلال  الخبراء التابعين للمجلس الوطني حيث قاموا بالفحص والتدقيق في نظام الجودة وطرق التحليل وكفاءة العاملين بالمعمل وقد اجتاز المعمل التجديد بكفاءة وتميز.

 

وفي سياق متصل استقبل المعمل زيارة من أعضاء  غرفة الصناعات الغذائية وذلك وفقاً للبروتوكول الموقع بين المعمل والغرفة، حيث رافقتهم مدير المعمل لتفقد الأقسام التابعة والاطلاع على أهم الخطوات التي تتم منذ استقبال العينات وحتى ظهور نتائج التحليل، وحضر اللقاء الدكتور طاهر قدح مدير التسويق، والدكتور محمود السيسي مدير التدريب، حيث من المقرر أن يستمر التنسيق مع الغرفة لتنسيق زيارات أعضائها من الشركات خلال الفترة المقبلة.

الزراعة وزارة الزراعة المعمل المركزي متبقيات المبيدات إيجاك المجلس الوطني

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