سيدة تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا بسبب غياب أسرتها عن الإحتفال بطفلها الأول

تعرضت شابة لموقف مؤسف و محرج للغاية، و ذلك بسبب غياب أسرتها عن الحفل الذي أقامته للإحتفال بالطفل عقب خروجها من المستشفى و عودتها للمنزل .

ووفقا لما ورد في صحيفة “ ديلي ستار”، فإن شابة بالغة من العمر 19 عاما، قامت بنشر مقطع فيديو على تيك توك باكية بسبب ما تسبب والديها و أشقائها فيه .

قالت الشابة أنها تعاني من الإكتئاب الشديد عقب تعرضها للخذلان الشديد من أهلها بعد غيابهم عن حضور حفل أقامته لصغيرها الأول عقب خروجها من المستشفى .

اوضحت الشابة أنها كانت تعتقد أن تأخيرهم عن الحضور سيتبعه مفاجئة أو مكالمة يخبروها من خلالها بأي عذر يبرر غيابهم إلا أن صدمتها الأكبر كانت في عدم اهتمامهم من الأساس بالحضور في تلك المناسبة .

جدير بالذكر أن، الفتاة كانت تعتقد أن الاحتفال بأول حفيد في العائلة سينال إهتمام و اعتناء من الاسرة، و لكنها فوجئت انهم غابوا عن الحضور من الاساس و حتى والدتها .