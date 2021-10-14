اختبار بسيط لكشف غش الفلفل الأسود والأحمر

الفلفل الأسود هو عنصر شائع في المطبخ يستخدم لتتبيل الأطعمة، لكن هناك احتمالية أن يكون الفلفل مغشوشًا. لكن كيف تتحقق؟

شاركت هيئة سلامة الأغذية والمعايير في الهند (FSSAI) اختبارًا بسيطًا على Twitter لمعرفة ما إذا كان الفلفل الأسود الخاص بك قد تم غشه بالتوت الأسود.

ضع الفلفل الاسود علي المنضدة

اضغط على الفلفل الاسود بإصبعك فلن ينفصل الفلفل بسهولة.

* أمااذا كان مغشوش بالتوت المغشوش فيتفكك بسهولة مما يدل على وجود توت أسود خفيف ممزوج بالفلفل الأسود العادي.

فيما يلي بعض الاختبارات الأخرى التي يمكنك إجراؤها لاختبار الغش في مكونات مطبخك ، على النحو الذي اقترحه FSSAI:

* اختبار الغش في مسحوق الفلفل الحار

أوضحت الهيئة مؤخرًا كيفية التحقق مما إذا كان مسحوق الفلفل الحار الذي تستخدمه مغشوشًا بمسحوق الطوب أو الرمل أو بودرة التلك.

* خذ كوب من الماء.

* تضاف إليه ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار.

* فحص البقايا. خذ كمية صغيرة من البقايا على راحة يدك وافركها جيدًا.

* إذا شعرت بأي شوائب بعد الفرك ، فإن مسحوق الفلفل الحار مغمور بمسحوق الطوب. في حالة ما إذا كانت البقايا صابونية وناعمة يتم غشها بالحجر الأملس.