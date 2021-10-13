نائب رئيس جامعة عين شمس يكشف بالأرقام دورها بمبادرة حياة كريمة .. قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ كلية الآداب يكرم المشاركين المتميزين في مبادرة محو الأمية

نائب رئيس جامعة عين شمس يكشف بالأرقام دورها بمبادرة حياة كريمة |خاص



تنمية البيئة بآداب عين شمس يكرم المشاركين المتميزين في مبادرة محو الأمية

تحرص جامعة عين شمس على المساهمة بشكل فعال في حل مشاكل المجتمع لذلك يحرص قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال العديد من الأنشطة والفاعليات على تقديم العديد من الخدمات المختلفة التي يمكنها أن تعمل على الرقي بالمجتمع وتنميته من ناحية، إلى جانب إشراك الطلاب في التفاعل المجتمعي وبذر روح التعاون في نفوسهم ليكونوا أكثر فعالية وخدمة لموطنهم.

ولذك تواصل موقع صدي البلد مع الدكتور هشام تمراز لرصد مشاركة الجامعة ضمن مشروع حياه كريمة.

وقال الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تعمل علي 4 اتجاهات بشكل مباشر وهي طبي ،توعوي ،حرفي ومهاري ، ومحو الامية.

وأكد الدكتور هشام تمراز خلال تصريحاته لـ صدى البلد انه منذ شهر يناير الماضي تم تحديد 51 قرية الأكثر فقرا علي مستوي الجمهورية كمرحلة اولي تضم 20 محافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ان مباردة حياة كريمة تضمنت 9 قوافل للقري الأكثر فقرا بالإضافة الي 11 قافلة اخري منتشرة في القاهرة والجيزة بها كافة التخصصات بدأت من يناير حتي أكتوبر الجاري .

وقال الدكتور هشام تمراز ان الجامعة حصدت بقوافل ضمن حياة كريمة علاج 9900 مواطن في قراهم لافتا ان في بضع حالات لم نستطيع علاجهم في أماكنهم تم تحويلهم مباشرة الي مستشفيات الدمرداش وهم حوالي 550 مواطن وعلاجهم بالمجان بالتزامن بنصرف ادوية بالمجان لـ 8300 مواطن بالإضافة الي توفير أجهزة تعوضيه لحوالي 105 مواطن بالمجان.

وأشار نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الي تنظيم 45 ندوة توعوية تم من خلالها توعية المواطنين عن فيروس كورونا وسرطان الثدي والزيادة السكانية وتنظيم الاسرة بالإضافة الي مخاطر السكر والضغط والمخدرات.

لافتا الي الشق الحرفي والمهارى الي الكلية تدمج كلية البنات والزراعة ونوعية عين شمس لتنمية مهارات المواطنين بالإضافة الي تمكين المرأة المصرية وتعليمها التطريز وغيرها من الحرف التي تساعدها في معيشتها وإعالة أسرتها.

وقال الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان الجامعة تشارك بقوة في مشروع محو الامية وتم من خلال المشاركة محو أمية 21 الف امي دراس ناجح .



كما كرمت الدكتورة رشا الديدي وكيلة كلية الآداب جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منسقي المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المتميزين في مساندة طلاب الكلية لانجاز مبادرة الجامعة لمحو الأمية من المجتمع المصري ضمن فعاليات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال القوافل التنموية الشاملة من بينها خدمات طبية وحرفية و هدايا عينية تشجيعية مقدمة من بنك الكساء المصري وبعض مؤسسات المجتمع المدني، حيث شارك العديد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في تلك الفعاليات التي أطلقتها الكلية بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور مصطفي مرتضى عميد كلية الآداب وإشراف الدكتور رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتنفيذ ا.د محمد قاسم مدير وحدة محو الأمية وتعليم الكبار بالكلية.



وكانت الكلية قد حصلت على المركز الثاني للمرة الثالثة على التوالي بين كليات الجامعة فى تلك المبادرة التي أعلنت عنها الجامعة و التي من شأنها دفع المنافسة بين الكليات المشاركة في المشروع، الأمر الذى كان له بالغ الأثر في النجاح المبهر الذى تحقق على أرض الواقع ،حيث أن القوافل حققت أهدافها المنشودة تحت شعار : "نحن هنا معكم" ، والتي ساهمت في محو أمية ما يقرب من ٦٠٠٠ شخصا من الأميين حتى الان.

وصرحت ا.د رشا الديدي أنها تأمل أن يستمر هذا الجهد المحمود وعلى ارض الواقع بين طبقات المجتمع الأولى بالرعاية لمعاونتها في رفع مستواها بحصولها على فرصة التعلم لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن مصري يعيش على أرض هذا الوطن.