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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام المندوه يطمئن على استعدادات الزمالك في كينيا قبل مواجهة توسكر

حسام المندوه مع كارتيرون
حسام المندوه مع كارتيرون

عقد الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك رئيس بعثة الفريق في كينيا، جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم صباح اليوم بفندق الإقامة في العاصمة الكينية نيروبي.

 

واطمأن المندوه على الفريق قبل خوض مباراة توسكر الكيني المقرر لها في الثانية ظهر يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وأكد كارتيرون لرئيس البعثة أن كافة الأمور جيدة وأشاد بفندق الإقامة وبالأجواء في العاصمة الكينية، مضيفا أن جميع اللاعبين في حالة تركيز لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب.

 

وكانت بعثة الفريق الأبيض اكتملت فجر اليوم بوصول  كل من الدكتور حسام المندوه وأحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين، بالإضافة إلى اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وهم: محمد أبو جبل ومحمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح وطارق حامد وأحمد سيد "زيزو" بالإضافة للثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري والمغربي أشرف بن شرقي.

 

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

حسام المندوه الزمالك الزمالك ضد توسكر نادي الزمالك باتريس كارتيرون

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