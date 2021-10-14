بدء التقدم لجوائز جامعة عين شمس التقديرية والتشجيعية لعام 2021

أعلنت جامعة عين شمس، بدء التقدم للحصول على جوائز الجامعة التقديرية وكذلك التشجيعية للعام 2021 ، حيث تمنح الجامعة الجوائز التقديرية بواقع 18 جائزة في ٨ مجالات (العلوم الطبية، العلوم الهندسية، العمارة، العلوم التكنولوجية، العلوم التربوية، العلوم الأساسية، العلوم الاجتماعية، العلوم الزراعية)، والجوائز التشجيعية في ٤ مجالات (جائزتان في العلوم الأساسية وجائزتان في العلوم الزراعية)



علما بأن آخر موعد لتقديم طلبات الترشح للجائزة 31 ديسمبر2021.



لمعرفة المزيد عن المجالات بالتفصيل وشروط التقدم والأوراق المطلوبة، يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://www.asu.edu.eg/.../ain-shams-appreciation-and...