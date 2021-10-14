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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء التقدم لجوائز جامعة عين شمس التقديرية والتشجيعية لعام 2021

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس، بدء التقدم للحصول على جوائز الجامعة التقديرية وكذلك التشجيعية للعام 2021 ، حيث تمنح الجامعة الجوائز التقديرية بواقع 18 جائزة في ٨ مجالات (العلوم الطبية، العلوم الهندسية، العمارة، العلوم التكنولوجية، العلوم التربوية، العلوم الأساسية،  العلوم الاجتماعية، العلوم الزراعية)، والجوائز التشجيعية في ٤ مجالات (جائزتان في العلوم الأساسية وجائزتان في العلوم الزراعية) 


علما بأن آخر موعد لتقديم طلبات الترشح للجائزة 31 ديسمبر2021.

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لمعرفة المزيد عن المجالات بالتفصيل وشروط التقدم والأوراق المطلوبة، يرجى الضغط على الرابط التالي:
https://www.asu.edu.eg/.../ain-shams-appreciation-and...

جامعة عين شمس الأوراق المطلوبة العلوم الأساسية العلوم الهندسية الجوائز التقديرية العلوم الاجتماعية طلبات الترشح

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