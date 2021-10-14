لقرب انتهاء فترته.. بابا الفاتيكان يودع السفير المصري.. صور

استقبل قداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية السفير محمود سامي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الكرسي الرسولي، صباح اليوم الخميس بمقر القصر الباباوي وذلك لتوديعه بمناسبة قرب انتهاء فترة رئاسته للبعثة المصرية لدى الفاتيكان.

أعرب قداسة بابا الفاتيكان عن بالغ التقدير الذي يكنه لمصر حكومة وشعباً، مُثنياً على جهود السفارة المصرية على مدار السنوات الماضية، وحرص السفير على توطيد أطر التعاون بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب السفير محمود سامي عن بالغ تقديره لقداسة البابا فرانسيس، مشيداً بجهود قداسته الحثيثة لإيصال رسالة سلام للعالم أجمع وحرصه على نشر مفهوم الأخوة والمساواة بين الجميع وتعزيز ثقافة الحوار بين الأديان وتقبُل الآخر، كما وجّه الشكر لقداسته على كل ما لاقاه خلال فترة عمله من تعاون وحرص من قِبل الكنيسة على توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، مُتمنياً مزيدًا من الازدهار للبلدين.