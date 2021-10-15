فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء: الاحتفال بمولد النبي من أعظم القربات.. قراءة القرآن على الموتى جائزة.. وهذه شروط الدعاء بالعامية

الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مِن أفضل الأعمال

الطلاق المعلق قبل الزواج لا قيمة له

الظلم كبيرة من الكبائر ويعنى به أخذ حقوق الناس بالباطل

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام التي تشغل بال الكثير نستعرض أبرزها فى التقرير التالي:

الاحتفال بالمولد من أعظم القربات

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وموالد آل البيت.. من الأمور التي وردت إلى دار الإفتاء المصرية من خلال صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤال حول حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وموالد آل البيت وأولياء الله الصالحين.

وقالت دار الإفتاء في فتواها :"الاحتفالُ بِمولدِ النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم مِن أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنه تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أصل من أصول الإيمان؛ فقد صح عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ» رواه البخاري، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد سنَّ لنا جنس الشُكرِ لله تعالى على مِيلاده الشريف؛ فكان يَصومُ يومَ الإثنينِ ويقول: «ذلكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه» رواه مسلم".

وشددت الدار على أنه يَجُوزُ أيضًا الاحتفالَ بموالدِ آل البيتِ وأولياء الله الصالحين وإحياءُ ذكراهم؛ لما في ذلك من التأسي بهم والسير على طريقهم، ولورود الأمر الشرعي بتذكُّر الصالحين؛ فقال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ﴾ [مريم: 16]، ومريم عليها السلام صِدِّيقةٌ لا نبية، وكذلك ورد الأمر بالتذكير بأيام الله تعالى في قوله سبحانه: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾ [إبراهيم: 5]، ومِن أيام الله تعالى أيامُ الميلاد لأنه حصلت فيه نعمةُ الإيجاد، وهي سبب لحصول كل نعمة تنال الإنسان بعد ذلك، فكان تذكره والتذكير به بابًا لشُكر نعم الله تعالى على الناس.

حكم قراءة القرآن على الأموات

أكدت دار الإفتاء في إطار حملة التصحيح للأفكار المغلوطة "اعرف الصح" جواز قراءة القرآن على الموتى.

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي اليوم:" يجوز قراءة القرآن على الموتى وإهداء ثوابها إليهم، كما وردت بذلك الأدلة الصحيحة من الكتاب الكريم والسنة".

حكم الطلاق المعلق قبل الزواج

حكم الطلاق المعلق قبل الزواج.. ورد إلى دار الإفتاء من خلال البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم، سؤال حول حكم الطلاق المعلق قبل الزواج وهل يقع؟

وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الطلاق المعلق قبل الزواج الذي يقول صاحبه لخطيبته: "إن فعلتِ كذا تطلقين أو خلافه" لا قيمة له ولا شيء فيه، أما بعد عقد الزواج فيحتاج بعض التفاصيل لبيان أمره وهذا من خلال الحضور إلى دار الإفتاء.

حكم المسح على الجورب

حكم المسح على الجورب.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء من خلال البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء إن المسح على الشراب محل خلاف بين الفقهاء، إلا أن من أجاز وضع بعض الشروط منها:

1- شراب طاهر

2- ساتر للقدمين

3- غير مقطوع

4- لبس بعد طهارة

5- غير مسروق ومن مال حلال

وشدد على أن المسح على الجورب جائز 3 أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم (كما هو الحال في المسح على الخفين)، موضحًا أن هذه المدة تبدأ بالمسح عليه بعد لبسه، وليس بمجرد اللبس.

هل ينتقم الله من الظالم في الدنيا؟

هل ينتقم الله من الظالم في الدنيا؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث يقول سائل: هل ينتقم الله من الظالم في الدنيا؟، ما حكم الظلم في الدنيا والآخرة؟، وهل هناك دعاء محدد لرفع الظلم؟

وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الظلم ظلمات يوم القيامة، كما أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين ولا يهديهم، مشيراً إلى أن الظلم كبيرة من الكبائر ويعنى به أخذ حقوق الناس بالباطل.

ولفت شلبي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الظلم وقال: "اتقوا دعوة المظلوم"، وأيضاً: "ثلاثة لا ترد دعوتهم"، مشدداً على أنه على كل ظالم أن يعلم أنه سيحاسب فقد يبعدك ظلمك عن الجنة لقوله تعالى:"واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله".

ونصح المظلوم بالآتي:

1- فوض امرك لله

2- ادعو الله

3- خذ بالأسباب وتحدث مع الظالم وادخل أهل الصلح ثم تحدث للجهات المختصة.

حكم قراءة الفاتحة للمتوفى

حكم قراءة الفاتحة للمتوفى.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر يقول:" هل يمكن قراءة الفاتحة للمتوفى؟، وهل يتعارض ذلك مع حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؟

وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كل طاعة يمكن أن يقوم بها الإنسان من غير الفرائض يقوم بهبة مثل ثوابها للميت، حيث يقول الإمام ابن قدامة في "المغني": "وأي قربة فعلها الحي وجعل ثوابها لمسلم أو حي نفعه ذلك".

ولفت شلبي إلى أن الصدقات أو صيام التطوع، وغير ذلك ينتفع به الميت، حيث روي عن سيدنا سعد قوله للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها قال نعم تصدق عنها"، مشدداً على أنه لا تعارض بين هذه الأفعال الحسنة وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث .. صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له".

حكم الدعاء بالعامية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز لي التحدث مع الله باللغة العامية وليس بطريقة الدعاء المعتادة.. لأنى أريد أن أفعل ذلك ولكن أخشى أن ذلك يكون فيه سوء أدب مع الله، مع العلم أنى عندما أقوم بالدعاء بالأدعية المعتادة لا أشعر أنها من قلبي؟".

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه حتى يكلم العبد الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويخاطبه لا يشترط أن يكون ذلك بلغة معينة ولا طريقة معينة والأهم والأفضل أن تكون طريقة مؤدبة تليق بمخاطبة الله عز وجل.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أن الله يسمع العبد حتى لو لم يتكلم بلسانه وكانت المناجاة قلبية، لأنه سبحانه وتعالى رب قلوب أي ينظر إلى قلبك.

وتابع أمين الفتوى أن الألفاظ ما هي إلا قوالب للمعاني يعنى وسائل لإبراز ما كان فى الضمير، فسواء دعا الإنسان الله باللغة العربية أو العامية أو السنسكريتية حتى فكل هذا جائز ولكن المهم أن يدعو الله من قلبه.