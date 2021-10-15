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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قطار البرازيل يدهس أوروجواي برباعية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022

صدى البلد

حقق منتخب البرازيل فوزا  هاما أمام نظيره أوروجواى بنتيجة 4 - 1، فى المباراة التي أقيمت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على ملعب "آرينا دي أمازونيا"، في إطار مواجهات الجولة الثانية عشرة من منافسات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية لنهائيات كأس العالم 2022.

وأحرز نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أول هدف للبرازيل في الدقيقة الـ ١٠ المباراة  المنتخب البرازيلى بعد مرور 10 دقائق على بداية المباراة، ليصل إلى هدفه رقم 70 على المستوى الدولى.

وأحرز رافينيا نجم ليدز يونايتد الإنجليزي، ثاني أهداف البرازيل فى الدقيقة 18 للمباراة 

وأحرز رافينيا ليسجل الهدف الثالث للمنتخب البرازيلى فى الدقيقة 58 من المباراة 

بينما أحرز لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد الهدف الأول فى الدقيقة 77، من المباراة

وأحرز جبرييل باربوسا الهدف الرابع للبرازيل فى الدقيقة 83.

وواصل منتخب البرازيل صدارته لجدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم برصيد 31 نقطة، بينما توقف رصيد أوروجواى عند 16 نقطة فى المركز الخامس.

 

البرازيل باريس سان جيرمان لويس سواريز كأس العالم منتخب البرازيل نيمار

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