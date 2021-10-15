للتوعية باللاجئين.. الدمية العملاقة أمل تتجول في حدائق القصر الملكي بباريس

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، الدمية العملاقة أمل تتجول في حدائق القصر الملكي بباريس.

ووفقا للتقرير، تجولت الدمية العملاقة أمل التي ترمز لفتاة سورية، في حدائق القصر الملكي في باريس الخميس للتوعية بمحنة المهاجرين. الدمية التي يبلغ طولها 3.5 متر، جزءا من مشروع فني يسمى "السير".

وتجولت الدمية أمل في مدن مختلفة في أوروبا قبل الوصول إلى فرنسا إنطلاقا من غازي عنتاب، المدينة التركية الواقعد على الحدور مع سوريا.

وفي فرنسا زارت "أمل" الخميس مسرح الكوميديا الفرنسية الشهيرة وشاركت خشبة العرض مع أحد ممثلي الفرقة المسرحية في عرض قصير مرتجل.