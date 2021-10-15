عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

آداب وموانع الدعاء.. عالم أزهري يوضح

آداب وموانع الدعاء..محمد
آداب وموانع الدعاء..محمد أبو بكر يوضح

آداب وموانع الدعاء.. نحن نلجأ لله سبحانه وتعالى بالدعاء بالأمور التي نرغب في تحقيقها، طمعاً في رحمة وقدرة الله سبحانه وتعالى، ونتمنى أن يستجيب  الله لنا تلك الأمور، ولكن يجب أن نتعرف أولاً على آداب وموانع الدعاء.

آداب وموانع الدعاء

قال الشيخ محمد أبو بكر أحد علماء الأزهر إن أفضل وقت للدعاء هو جوف الليل الآخر، ويبدأ الشخص بالوضوء ثم يحمد الله عز وجل على نعمه، ثم يصلى ركعتين، ثم يجلس الشخص في مكان الصلاة، ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو الشخص بما يريد، ثم يقوم الشخص بالختام بالصلاة على النبي مرة أخرى، فيقول العلماء أن الصلاة على النبي هي الشئ الوحيد المضمون قبوله، والله أكرم من أن يقبل الصلاتين ولا يقبل ما بينهما. 

وأضاف محمد أبو بكر خلال برنامج "إني قريب" المذاع على قناة النهار، أن من نواهي الدعاء أن يكون به آثم أو قطيعة رحم أو شر، أو الاشتراط فيه، أي تدعو بعض الفتيات من الزواج من شخص معين وهي لا تعلم إن كان خيراً أو لا، بل يجب الدعاء أن يكتب الله لها الخير، وإن رأى الله الخير في هذا الشخص تتزوجه، وأن لم يرى تدعو أن ينزع الله حبه من قلبها.

مفتاح قبول الدعاء 


1) قال رسول الله ﷺ :" من دعا بهؤلاء الكلمات الخمس لم يسأل الله  شيئاً إلا أعطاه " لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك، وله الحمد وهوعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله "، رواه الطبراني في الكبير والأوسط وحسن إسناده الحافظ المنذري .

2) الصلاة على النبي بل الدعاء وبعد الدعاء 

ورد عن السلف الصالح، أن هناك أمرا يجعل دعاءك يصعد إلى السماء، فالدعاء يظل موقوفًا بين السماء والأرض ولا يصعد ، إذا لم يقم الشخص بالصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم-،وقال الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه : إِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لاَ يَصْعَدُ مِنْهُ شَىْءٌ حَتَّى تُصَلِّىَ عَلَى نَبِيِّكَ (صلى الله عليه وسلم). 

 أسباب استجابة الدعاء


إن أسباب استجابة الدعاء كثيرة ومتنوعة ومنها:

١- عبادة الله - سبحانه وتعالى- والقيام بالواجبات من صلاة وصوم والإكثار من صلاة النوافل .

٢- الدعاء بما هو خير وعدم الدعاء بقطع الأرحام أو الإثم أو القطيعة.

٣- الاستغفار والتوبة من الذنوب.

٤- حضور القلب بالدعاء والتضرع والخشية من الله واستشعار عظمته.

٥- الدعاء بأسمائه الحسنى وصفاته وعدم الشرك به.

٦- العمل الصالح وبر الوالدين.

٧- الابتعاد عن المحرمات.

٨- الإلحاح بالدعاء من الله - سبحانه وتعالى-.

٩- استقبال القبلة ورفع اليدين أثناء الدعاء.

١٠- الدعاء للمؤمنين بخير الدنيا والآخرة، فمن دعا لغيره بالخير له مثل ما دعا.

١١- الإكثار من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
 
سنن الدعاء
من سنن الاستجابة:
١- رفع اليدين عند دعاء الله تعالى.

٢- عدم الاستعجال في انتظار الإجابة.

٣- اجتناب الأكل الحرام، وفي الحديث: (ذكَرَ الرَّجُلَ يُطيلُ السَّفَرَ أشْعَثَ أغبَرَ، يَمُدُّ يديهِ إلى السماءِ، يا رَبِّ، يا رَبِّ، ومَطْعَمُهُ حَرَامٌ، ومَشْرَبُهُ حرَامٌ، ومَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وغُذِيَ بالحَرَامِ، فأنى يُستَجَابُ لذلكَ).

٤- افتتاح الدعاء بحمد الله تعالى والصلاة على نبيه الكريم.

٥- التوسل إلى الله بأسمائه العلى وصفاته الحسنى.

٦- التوسل بالأعمال الصالحة، وتحين أوقات استجابة الدعاء مثل الثلث الأخير من الليل، وأدبار الصلوات، وبين الآذان والإقامة.

آداب وموانع الدعاء أفضل وقت للدعاء الدعاء نواهي الدعاء مفتاح قبول الدعاء أسباب استجابة الدعاء

ترشيحاتنا

رد مثير لـ رانيا يوسف على تحولها لـ رجل.. فيديو

سنن يوم الجمعة وثواب التبكير إلى الصلاة.. تضمن شفاعة النبي

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات في لبنان على معرقلي العملية السياسية

"العسومي" يستقبل "بن دغر" عقب وصوله القاهرة للمشاركة في جلسة البرلمان العربي

روسيا: مقتنعون أنه لا بديل عن مبدأ حل الدولتين

السعودية تعلق على أوضاع لبنان المتوترة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول ظهور لـ زوجة مجدي قفشة قبل حفل الزفاف

علاوة سنوية 7 % من الأجر الأساسى للعمال بمشروع قانون العمل الجديد

معقول أضربها عشان الحجاب.. بطلة الاعتداء على صيدلانية بالزقازيق تفجر مفاجأة

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

أخوات لم تغرهم أموال ولا طيارات..والد ياسمين صبري يهاجمها لرفضها حضور زفاف شقيقها

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار غزيرة وسيول في هذا التوقيت.. فيديو

رجائي عطية يحيل "محامي خلع" لجلسة تأديب عاجلة تمهيدا لوقفه عن العمل

لأول مرة.. إسرائيل تجتمع بـ 6 دول عربية على طاولة واحدة بـ الإمارت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل نادي سموحة.. بهاء سلطان ودياب يتألقان في الإسكندرية

بحضور الآلاف من جمهوره.. تفاصيل حفل تامر حسني في المنارة ..فيديو وصور

في زيارتها الأولى .. نادين نسيب نجيم تتألق على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان الجونة

محمد حماقي يحتفل بألبومه الجديد "يا فاتني" مع طلاب الجامعة البريطانية.. صور

فيديو

فيديو جراف.. ضربني علقة موت.. قصة زواج عايدة رياض ومحرم فؤاد

فيديوجراف.. بعد 4 أيام.. كشف لغز ميكروباص الساحل

فيديو جراف.. العريس.. أجواء اسطورية في فرح أفشة.. تفاصيل

في عيد القوات الجوية.. شاهد الطائرات العسكرية الأكثر تطورا في مصر

المزيد

ساحة رأي

أمل مصطفى تكتب: إبحث عنها ….!!

د.فتحي حسين يكتب: واقعة لقاحات المنيا والإخوان!!

عزيزة الصادى تكتب: «إللى إختشوا ماتوا»

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

اﻟﻤﺰﻳﺪ