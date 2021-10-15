الخضر والاشتراكيون والليبراليون يعلنون صفقة مبدئية لتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة

خطى وزير المالية الألماني أولاف شولتز خطوة أقرب إلى خلافة أنجيلا ميركل في منصب المستشار، حيث أعلن حزب الديمقراطيين الاشتراكيين وخبير البيئة وحزب الديمقراطيين الأحرار اليوم الجمعة عن اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة جديدة.

وتجري الأحزاب الثلاثة محادثات منذ فوز الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط) بزعامة شولتز بالانتخابات العامة في 26 سبتمبر، بينما احتل المحافظون بزعامة ميركل المركز الثاني في الوقت الذي تستعد فيه لمغادرة السياسة.

وقال شولتز للصحفيين "بشكل عام، يمكننا أن نشعر هنا أن بداية جديدة ممكنة، من خلال الأطراف الثلاثة التي اجتمعت هنا."

وأضاف: "لقد اتفقنا على نص من المحادثات الاستكشافية"، مضيفًا أن هذه "نتيجة جيدة جدًا تُظهر بوضوح أنه يمكن تشكيل حكومة تهدف إلى ضمان تحقيق تقدم في ألمانيا".

وقالت الزعيمة المشاركة في حزب الخضر، أنالينا بربوك، إن الاتفاقية الأولية تنذر "بتحالف من التقدم" من أجل "استغلال العقد المقبل حقًا كعقد من التجديد".

الاتفاق الذي سيشكل أساس محادثات الائتلاف الرسمية يعني جميعًا أن تحالف ميركل CDU-CSU يتجه إلى مقاعد المعارضة بعد تسجيله أسوأ نتيجة انتخابات بعد الحرب.

وكان زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي والمرشح للمستشار أرمين لاشيت قد قال مؤخرًا إن حزبه لا يزال منفتحًا على تشكيل ائتلاف حاكم ، لكن حتى وظيفته معلقة على خيط رفيع.

وفي مواجهة أسوأ أزماتهم منذ عقود، يخطط المحافظون لاكتساح نظيف لقيادتهم ، مع مؤتمر بحلول كانون الأول (ديسمبر) لانتخاب رؤسائهم الجدد.

وأعرب شولتز، وهو أيضًا نائب المستشارة ميركل، الأسبوع الجاري عن ثقته في أن المحادثات الثلاثية التي يشارك فيها حزبه ستنتج الحكومة الألمانية القادمة قبل عيد الميلاد.

ووجد ائتلاف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والخضر والحزب الديمقراطي الحر - المعروف باسم "إشارة المرور" بعد ألوان الأحزاب الثلاثة الأحمر والأخضر والأصفر - استحسانًا لدى الألمان ، حيث وافق 62 في المائة على الكوكبة باعتبارها الحكومة الفيدرالية المقبلة ، وفقًا لـ استطلاع نشر الجمعة.