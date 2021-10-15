المؤرخ أشرف مؤنس: عائلتي الريفية أثرت في تكويني

كشف المؤرخ الدكتور أشرف مؤنس، تفاصيل جديدة عن حياته وبدايته في عالم التاريخ.



وقال أشرف مؤنس، في حوار لبرنامج "كنوز الوطن" مع الإعلامي أيمن عدلي لـ"أخبار مصر"، مساء اليوم الجمعة، إنه من بيت الخولى، في ريف مصر، ولها أثر كبير في تكوينه، ووالده كان تاجر ميني فاتورة.

وأضاف أشرف مؤنس، أن والدته ربة منزل ومثقفة ثقافة عالية ولديها قدر كبير من الوعي، لافتا إلى أنه تأثر كثيرا بمدرسيه في التعليم الأساسي.

وتابع أشرف مؤنس: "تعلمت من معلمي الحصول على الدرجة النهائية والحث على التفوق الدراسي، موضحا أن وجدت نفسي احب مادة التاريخ ووجدت نفسي فيها كثيرا.

وأردف أنه لابد أن يعود المدرس لمكانته ودوره بين الطلاب من جديد في مراحل التعليم المختلفة.

