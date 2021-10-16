اقتصادية النواب تناقش خطة وزارة التموين لتوفير السلع وتطبيق منظومة الخبز

تناقش لجنة الادارة المحلية الإثنين خطة الحكومة والإجراءات التنفيذية التي تتخذها بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية وإزالة كافة التعديات القائمة عليهم في جميع المحافظات، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية.

و تناقش اللجنة الاقتصادية ملامح الخطة الجديدة لوزارة التموين لتوفير جميع السلع التموينية الأساسية، و متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في كافة المحافظات. و كيفية التصدي لمشكلات البطاقات التموينية، وما قامت به الوزارة بشأن استخراج بطاقات تموينية للفئات الأولى بالرعاية.

كما يناقش الاجتماع خطة الوزارة لتطوير مكاتب التموين بالمحافظات وإعادة تأهيلها لتصبح مراكز خدمة متميزة للمواطنين.

و كذلك خطة الوزارة بشأن زيادة المنافذ السلعية المتنقلة لتوفير السلع الأساسية بالاضافة الي خطة الوزارة لمتابعة الأسواق والرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية و يناقش الاجتماع ايضا تطوير منظومة التجارة الداخلية. بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

و تناقش لجنة الاسكان الاثنين إنجازات صندوق التنمية الحضارية والتعرف على الـموقف التنفيذي للمشروعات الـمنوط بتنفيذها، ورؤيته الـمستقبلية للقيام بالـمهام والأنشطة الـمكلف بها.

و تدرس لجنة الادارة المحلية أثر تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة، وضبط حركة الشارع.