جدول مواعيد مباريات السبت 16- 10-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت 16 - 10 - 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى مختلف الدوريات الأوروبية إضافة إلى منافسات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية بمشاركة الأربع فرق المصرية الأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي وبيراميدز.
جدول مباريات السبت
الدورى الإنجليزي
واتفورد vs ليفربول – الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
أستون فيلا vs وولفرهامبتون – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 3 HD Premium
ليستر سيتي vs مانشستر يونايتد – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مانشستر سيتي vs بيرنلي – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium
ساوثهامتون vs ليدز يونايتد – الساعة الرابعة عصرا
نوريتش سيتي vs برايتون – الساعة الرابعة عصرا
برينتفورد vs تشيلسي – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
جدول مباريات السبت
الدوري الإسباني
ليفانتي vs خيتافي – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports Connect
ريال سوسييداد vs ريال مايوركا – الساعة التاسعة مساء على قناةbeIN Sports Connect
الدوري الإيطالي
سبيزيا vs ساليرنيتانا – الساعة الثالثة عصرا
لاتسيو vs انتر ميلان – الساعة السادسة مساء
ميلان vs هيلاس فيرونا – الساعة العاشرة إلا ربع
جدول مباريات السبت
الدوري الألماني
جرويتر فورت vs بوخوم – الساعة الثالثة والنصف عصرا
فرايبورج vs لايبزيج – الساعة الثالثة والنصف عصرا
يونيون برلين vs فولفسبورج – الساعة الثالثة والنصف عصرا
آينتراخت فرانكفورت vs هيرتا برلين – الساعة الثالثة والنصف عصرا
بوروسيا دورتموند vs ماينز – الساعة الثالثة والنصف عصرا 05
بوروسيا مونشنجلادباخ vs شتوتجارت – الساعة السادسة والنصف مساء
الدوري السعودى
الباطن vs الشباب – الساعة الخامسة مساء
الفيحاء vs الرائد – الساعة الخامسة مساء
الطائي vs أبها – الساعة الخامسة والثلث مساء
الأهلي vs الاتفاق – الساعة السابعة والربع مساء على قناة الرياضية السعودية
دورى أبطال آسيا
الوحدة الإماراتى vs النصر السعودي – الساعة الخامسة مساء
برسيبوليس الإيران vs الهلال السعودى – الساعة الثامنة مساء
جدول مباريات السبت
دوري أبطال إفريقيا
توسكر vs الزمالك – الساعة الثانية ظهرا على قناة on time sport 1
آرمى باتريوريتيك vs النجم الساحلي – الساعة الثالثة عصرا
ساجرادا اسبيرانسا vs رويال ليبوباردس – الساعة الرابعة عصرا
أسيك ميموزا vs شباب رياضي بلوزداد – الساعة الخامسة مساء
الحرس الوطنى vs الأهلي – الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة on time sport 1
الملعب المالي vs حوريا – الساعة السابعة مساء
المريخ vs زاناكو – الساعة الخامسة مساء
جدول مباريات السبت
كأس الكونفدرالية
عزام يونايتد vs بيراميدز – الساعة الثانية ظهرا
اوغندا ريفينيو اوثورتي vs المصري البورسعيدي – الساعة الثالثة عصرا
أورابا يونايتد vs كوتون سبورت – الساعة الثالثة عصرا
ريد أروز vs أول أغسطس – الساعة الثالثة عصرا
اتحاد بن قردان vs نهضة بركان – الساعة الخامسة والنصف مساء
كونكورد vs شبيبة الساورة – الساعة السادسة مساء
ديامبارس vs إنيمبا – الساعة السابعة مساء
الجيش الملكي vs شبيبة القبائل – الساعة الثامنة مساء