حكاية السوبر هاتريك الذى أحرزه محمد صلاح فى مرمى واتفورد

الدوري الإنجليزي

يحل فريق الكرة الأول بنادي ليفربول، ضيفًا على نظيره واتفورد، فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت، في افتتاح الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول لتحقيق الانتصار على واتفورد الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، والذي يحظى بمدرب، وهو الإيطالي كلاوديو رانييري، صاحب معجزة التتويج مع ليستر سيتي بالبريميرليج موسم 2015-2016.

أما محمد صلاح، فيسعى هو الآخر لاستمرار مسلسل تألقه مع “ الريدز” هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، ويبحث عن تحقيق أرقام قياسية جديدة.

محمد صلاح سبق له تسجيل 4 أهداف سوبر هاتريك وصنع هدفاً آخر فى فوز ليفربول على واتفورد بخماسية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما بملعب آنفيلد يوم 17 مارس 2018 ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وينتظر محمد صلاح تحقيق أرقام قياسية أمام واتفورد اليوم السبت وهي: