حكاية السوبر هاتريك الذى أحرزه محمد صلاح فى مرمى واتفورد

يحل فريق الكرة الأول بنادي ليفربول، ضيفًا على نظيره واتفورد، فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت، في افتتاح الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.
ويسعى ليفربول لتحقيق الانتصار على واتفورد الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، والذي يحظى بمدرب، وهو الإيطالي كلاوديو رانييري، صاحب معجزة التتويج مع ليستر سيتي بالبريميرليج موسم 2015-2016.
أما محمد صلاح، فيسعى هو الآخر لاستمرار مسلسل تألقه مع “ الريدز” هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، ويبحث عن تحقيق أرقام قياسية جديدة.
محمد صلاح سبق له تسجيل 4 أهداف سوبر هاتريك وصنع هدفاً آخر فى فوز ليفربول على واتفورد بخماسية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما بملعب آنفيلد يوم 17 مارس 2018 ضمن منافسات الجولة الـ 31 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.
وينتظر محمد صلاح تحقيق أرقام قياسية أمام واتفورد اليوم السبت وهي:
- حال تسجيل محمد صلاح في شباك واتفورد، سيصبح أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثاني في القائمة برصيد 103 هدف، خلف الإيفواري ديديه دروجبا الذي سجل 104 هدفًا.
- حال تسجيل محمد صلاح في شباك واتفورد، سيتصدر الفرعون المصري قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، حيث يتقاسمها في الوقت الحالي مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، برصيد 6 أهداف لكل منهما.
- حال تسجيل محمد صلاح في شباك واتفورد، سيصبح قد سجل في 6 مباريات متتالية في البريميرليج، و8 مباريات متتالية في مختلف المسابقات، وهو ما لم يحققه “ مو” من قبل مع ليفربول، منذ انضمامه لصفوفه عام 2017.
- حال تسجيل محمد صلاح في شباك واتفورد، سيرفع رصيده لـ 10 أهداف مع ليفربول هذا الموسم في مختلف المسابقات وذلك في 10 مباريات فقط، وسيكون الموسم الخامس على التوالي الذي يسجل فيه صلاح 10 أهداف على الأقل مع “ الريدز”.
- حال مشاركة محمد صلاح في مباراة واتفورد كأساسيًا، ستكون تلك المباراة رقم 200 التي يبدأها في التشكيل الأساسي مع ليفربول
- حال تسجيل محمد صلاح في شباك واتفورد، سيصبح رابع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في أول 4 مباريات للفريق خارج أرضه في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.