خدمات| 4 طرق مهمة.. تعرف على خريطة التحويلات المرورية في القاهرة والجيزة

تحويلات مرورية تشهدها طرق ومحاور القاهرة والجيزة خلال هذه الفترة.. يرصدها موقع صدى البلد من خلال وصف تفصيلي لكافة التحويلات المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية.

- تطوير الطريق الدائري

- تحويلات مرورية على الطريق الدائري

في محافظة الجيزة، أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن غلق منزل شارع البحر الأعظم فى القادم من اتجاه المريوطية الى أعلى كورنيش النيل لمدة شهرا كاملا، تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بتطوير وتوسعة الطريق الدائري فى المسافة من مطلع البحر الأعظم حتى منزل المعادي بطول حوالى 1,400 كيلو.

وأفادت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أنه على قائدي المركبات القادمين من المريوطية فى اتجاه أعلى النيل بالطريق الدائري والراغبين بالتوجه لشارع البحر الأعظم استخدام منزل ربيع الجيزى "منزل الصعيد الشرقى" والسير لمسافة 500 متر تقريباً والدوران والعودة من المأوى الأول الأوسط فى إتجاه ميدان المنيب من أسفل كوبرى والى يميناً اتجاه شارع البحر الأعظم وكوبرى عباس.

- أخبار الطريق الدائري

- خريطة الطريق الدائري

كما تستمر الإدارة العامة لمرور القاهرة، في إجراء تحويلات لحركة السيارات تنتهي بمطلع شهر نوفمبر القادم، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بتطوير وتوسعة الطريق الدائري.

وأعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن غلق مطلع الدائري الاتجاه القادم من الكورنيش ومصر القديمة والمتجه إلى المريوطية لإجراء أعمال التوسعة والربط مع جسم الكوبري الدائري، حيث يتم تحويل الحركة المرورية للقادم من ميدان أثر النبي اتجاه مطلع الدائري، استكمال طريق الكورنيش اتجاه المعادي، ثم الدوران والعودة من أسفل كوبري النيل بدراوي فمطلع الدائري اتجاه الجيزة.

- تحويلات مرورية في القاهرة

- تحويلات مرورية في مدينة نصر

فيما تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير الحركة المرورية، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع كمرات المونوريل بشارع يوسف عباس بمدينة نصر، والذي يستلزم تحويلات مرورية حتى يوم 18 أكتوبر.

وأفادت وزارة الداخلية أنه على القادم من شارع على أمين تجاه طريق النصر يسلك يميناً شارع إسماعيل القبانى والدوران والعودة تجاه شارع الطيران فيميناً شارع الطيران وصولاً لطريق النصر.

- تحويلات مرورية على طريق الكريمات

- تحويلات مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي

كما تواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة، نشر خدمات مرورية بمحيط نفق الزعفرانة المغلق كليا لمدة شهرين لتنفيذ أعمال صيانة وتطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الشرقي، والتي تنتهي الأعمال به بمطلع شهر نوفمبر القادم.

وأجرت الإدارة العامة تحويلات مرورية جاءت على النحو التالى:-

القادم من طريق (21) الصف وأطفيح إتجاه "طريق الزعفرانة البحر الأحمر" السير يميناً إتجاه الطريق الشرقى "القديم" بنى سويف حتى نفق "بياض العرب" ثم السير لطريق الزعفرانة.

القادم من طريق 21 الصف وأطفيح إتجاه (طريق القاهرة) العودة للسير بطريق (21) الصف وأطفيح حتى (نفق أطفيح) أو (نفق الودى) أو الإستكمال حتى مناطق الإخصاص ومنه للدائرى الإقليمى إتجاه القاهرة.

القادم من طريق الزعفرانة اتجاه نفق الزعفرانة إتجاه مدينة إطفيح السير يميناً أعلى مسطح طريق الصعيد الحر إتجاه القاهرة ثم دوران وعودة قبل بوابات طريق الصعيد الحر ثم دوران وعودة إتجاه بوابات الكريمات.

- تحويلات مرورية في المعادي

- تحويلات مرورية لـ أعمال الصرف الصحي

كما نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، خدمات مرورية بمحيط تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بالصرف الصحى بشارع 79 بمنطقة المعادى بالقاهرة، والتي تستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

حيث أعلنت الإدارة عن غلق كلى لشارع 79 بمنطقة المعادى فى الوصلة من شارع 250 حتى شارع 15 فيما بعد ميدان النادى فقط ، دون تنفيذ أى أعمال بشارعى 250 – القنال مع الإستقباء على حركة المرور بميدان النادى.

والإبقاء على حركة المرور العرضى بشوارع (16-17-18-19-24) ، وتقاطعها مع شارع (79) بمنطقة المعادى ، وميدان النادى بداية من شارع (250) حتى ميدان النادى.