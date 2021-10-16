عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اطمن على حالنا.. سيدة الأقصر تكشف تفاصيل حديث رئيس الوزراء معها أثناء زيارته لمنزلها.. فيديو

سيدة الأقصر تكشف
سيدة الأقصر تكشف تفاصيل حديث رئيس الوزراء معها

عقب زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، لمستحقي سكن كريم بمبادرة حياة كريمة بقرية الدير جنوب الأقصر ، رصدت صدى البلد ردود أفعال زيارته لأحد المنازل.

 

وتقول السيدة أم كريم ، التى زارها رئيس الوزراء: كانت مفاجئة أنا مكنتش متوقعة أن رئيس الوزراء حيدخل بيتي ويسمعني ويسأل عن احتياجاتي ووعد بتنفيذها سواء بناء المنزل وتوفير مشروع لزوجي لأنه مريض، ويعد من العمالة غير المنتظمة وأنا بصراحة مكنتش أتوقع إنه بالتواضع والاحترام ده تحسي إنه واحد مننا " .

المتحف القومي للحضارة يستضيف حفل توقيع كتاب مسلة الأقصر ورحلتها إلى باريس

أوقاف الأقصر تستقبل الدفعة التاسعة من لحوم صكوك الأضاحي


وتقول أم زياد صاحبة المنزل المجاور لأم كريم : أنا مكنتش متوقعة بالزيارة بافتحت الباب أشوف مين لقيت الناس بتقول رئيس الوزراء عاوز يشوف محتاجين ايه وبصراحة هو أعطى تعليمات للناس اللى معاه بتصوير البيت والشروخ اللى موجودة في الجدران، وسأل زوجي إنت بتشتغل ايه قال له عامل بالأجر، ومريض أنا وابنى بالغضروف، فوعد بمشروع ليهم ، ودى كانت أول مرة نشوف مسؤول كبير  ".


وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته فى محافظة الأقصر،  عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بقرية الدير بمركز إسنا، فى إطار المشروع القومى لتنمية الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ورافقه كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، واللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية، ومؤسسة "حياة كريمة".


وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات فى مختلف القطاعات فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ للوقوف على معدلات تنفيذ تلك المشروعات، بما يسهم فى سرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة فى أقرب وقت، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من قاطنى القرى المستهدفة من خلال المبادرة.
  
 وخلال تواجده فى قرية الدير تفقد رئيس الوزراء منازل عدد من الأسر المستحقة لسكن كريم، وأجرى حواراً معهم، للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، مؤكداً خلال ذلك على أن الدولة تسعى من خلال التعاون والتنسيق بين كافة أجهزتها إلى توفير سكن لائق وكريم لمواطنيها فى مختلف المناطق غير المخططة، والارتقاء بمستوى جودة الحياة لهم.

 

ووجه رئيس الوزراء، خلال تفقده لعدد من منازل الأسر المستحقة لسكن كريم، بأهمية البدء الفوري في أعمال تطوير ورفع كفاءة هذه المنازل فى قرية الدير، وخلال ذلك تمت الإشارة إلي أنه تم الانتهاء من حصر 680 منزلا لمستحقي لسكن كريم في قرية الدير.
 

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال حفر وتركيب شبكة انحدار الصرف الصحى بقرية الدير، بمركز إسنا، واستمع إلى شرح من وزير الإسكان، الذى أشار إلى مكونات مشروع توصيل خدمات الصرف الصحى للقرية، والذى تم البدء فى تنفيذه مطلع شهر يوليو الماضى من جانب الجهاز التنفيذى لمشروعات الاقصر، تحت اشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ومن المستهدف أن يصل عدد المستفيدين إلى 63 ألف نسمة، ويتضمن المشروع إقامة محطتى رفع رئيسية، وفرعية، وكذا مد خطى طرد، الأول من المحطة الفرعية حتى المحطة الرئيسية، والثانى من المحطة الرئيسية إلى محطة رفع قرية الدير، إلى جانب شبكات انحدار بطول ٦٣ كم.

الأقصر مجلس الوزراء رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مبادرة حياة كريمة حياة كريمة العمالة الغير منتظمة الدكتور مصطفى مدبولى مصطفى مدبولي أم كريم جنوب الاقصر

ترشيحاتنا

قضية دولة.. السيسي يدعو إلى التكاتف للحفاظ على الأراضي الزراعة ووقف التعديات

في 3 سنوات.. السيسي: 2.8 مليون حالة تعدي على الأراضي والمخالفات

كلوب هاوس يطرح ميزة جديدة مخصصة للموسيقيين .. تعرف عليها

اطمن على حالنا.. سيدة الأقصر تكشف تفاصيل حديث رئيس الوزراء معها أثناء زيارته لمنزلها.. فيديو

الرئيس السيسي: أنا عايز أكمل فرحتنا وميكونش عندنا أماكن مش نضيفة

انطلاق فعليات الملتقى التسويقي للتمور بالخارجة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها سيئة.. تفاصيل الاعتداء على دوللي شاهين

لا تنخدعوا.. الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الأيام القادمة.. تفاصيل

الفصل والغرامة والحبس.. عقوبات تطبق على هؤلاء الموظفين بداية من ديسمبر 2021

اللي خرجنا من أفريقيا.. ياسمين الخطيب في حفل زفاف مجدي قفشة

عمرو أديب لـ نجلاء بدر: بصراحة الفستان ميتبلعش.. والفنانة ترد: آسفة وهرجعه

من هو الجلاجل وزير الصحة السعودي الجديد؟

السعودية.. وفاة معلمة أمام طلابها يثير التفاعل علي تويتر ووالدها يروي التفاصيل

أمن الدولة العليا تحيل 3 متهمين للجنايات لحيازتهم مفرقعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات شهية لسمك الدنيس.. أبرزها صينية بالبطاطس وبالشعرية

بعد صورتها بالحجاب| ياسمينا العلواني في ضيافة موقع صدى البلد

أبرز ما حدث بمهرجان الجونة السينمائي .. أول مسار لريادة الأعمال في صناعة الأفلام.. تعرف على أهم العروض .. وترقب لإنطلاق منصة الجونة

رائد حركة الترجمة.. كيف ساهم رفاعة الطهطاوي في إحداث طفرة بالنهضة المصرية؟

فيديو

فيديو جراف| حادث مروع للفنان وائل كفوري .. ونقله للمستشفي

إلهام شاهين: أيوه هاتبرع بأعضائي والشيوخ قالوا صدقة جارية

فيديو جراف.. 270 ألف علبة.. ضبط أكبر مخزن للمنشطات الجنسية بـ حدائق الأهرام

تكريم سمير غانم ودموع ساويرس .. لحظات مؤثرة في افتتاح الجونة

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: مصر وتصفيات كأس العالم

بيرى محمد تكتب: «بيج رامي».. أسطورة تفوقت علي أبطال أوروبا

د. أحمد محمد بيرس يكتب: رفع الذِّكْرِ للنبيّ والأُمَّة

د. مصطفى محمد عوض يكتب: «مُحمد».. بينَ البَشَريَّةِ والنُّبُوَّةِ

د. إبراهيم قنديل يكتب: هَدْيُ النبي.. في حب الوطن

د. عيد حسن حسن يكتب: بشرية النبي صلى الله عليه وسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: عودة بريطانيا العالمية

كريمة أبو العينين

مهرجان الجونة والحريقة المجنونة

هويدا دويدار

القوانين يحكمها الضمير دائما

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ