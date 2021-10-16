الصحة الأردنية: الأسبوع الوبائي الأخير الأعلى بالإصابات منذ نهاية أبريل

كشفت وزارة الصحة الأردنية عن زيادة في أعداد الإصابات في الأسبوع رقم (41) والممتد من 9 اكتوبر الأول وحتي 15 من الشهر ذاته بنحو 577 إصابة وبنسبة 8% عن الأسبوع الذي سبقه.

ووفق هلا أخبار، فقد سجل الأردن خلال الأسبوع (41) نحو 7712 إصابة جديدة مقارنة ب7135 إصابة خلال الأسبوع (40)، وبذلك يكون قد سجل عدد إصابات هو الأعلى منذ الأسبوع رقم (17) أي منذ نهاية نيسان الماضي.

وكان الأسبوع رقم (40) قد سجل ارتفاعاً بالإصابات بزيادة 796 إصابة وبنسبة 12.5% عن الأسبوع الذي سبقه، حيث حينها الأعلى منذ مطلع أيار الماضي.

وأما بخصوص الوفيات، فقد عادت للارتفاع مع الأسبوع (41) حيث بلغ عددها 70 حالة وبارتفاع بلغت نسبته 13% عن الأسبوع الذي سبقه، حين سجل الأردن 62 حالة، بعد أن شهدت انخفاضا في ذات الأسبوع عن الأسبوع الذي سبقه (39) بنسبة 16%.