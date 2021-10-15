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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

14 ألفا و604 إصابات كورونا نشطة في الأردن

صدى البلد

أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 14 ألفا و604 حالات حتى صباح الجمعة.

ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و847 شخصاً في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 6 حالات وفاة أمس الخميس.

وبحسب وكالة عمون الأردنية بلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 838 ألفاً و523 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 42 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 813 ألفا و72 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 240 مليوناً و388 ألفاً و930 حالة، شفي منها 217 مليوناً و702 ألف و55 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و897 ألفا و401 شخص حول العالم.

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