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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كورونا الأردن.. تسجيل 1236 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 1286 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان إلي و837255 إصابة.

 

وبحسب الموجز  اليومي للصحة الأردنية، تم تسجيل 14 وفاة ، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10841 وفاة .

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الأردن: إصابات كورونا النشطة بلغت 13 ألفا و980 حالة

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الأردن.. ولي العهد يعلن شفاءه من فيروس كورونا

 

كما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 3.8 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

 

ولفت الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 14363، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 80 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 60 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 474 حالة.

 

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 9 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 31 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

 

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 12 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 26 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 9 بالمئة.

 

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 19 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.

 

وأشار الموجز إلى تسجيل 1027 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 812051 حالة.

 

كما أشار إلى إجراء 33878 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 10438248 فحصاً.

 

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3805735، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3393556.

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