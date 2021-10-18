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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فائقة السرعة.. تشاوس اليونانية تكشف عن نسختها الخارقة في هذا الموعد

فائقة السرعة .. تشاوس
فائقة السرعة .. تشاوس اليونانية تكشف عن نسختها الخارقة

يبدو أن عالم السيارات على موعد جديد لاستقبال نسخة بقدرات خارقة  ستحمل الاسم "تشاوس"، وهي من انتاج شركة سبيروس بانوبولوس أوتوموتيف اليونانية، التي استعرضت بعض القدرات الخاصة بهذه النسخة عبر مقطع فيديو تشويقي.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن السيارة تشاوس الخارقة مع بداية شهر نوفمبر القادم من العام الجاري 2021، وذلك بعد ان تأجلت فعاليات معرض جنيف للسيارات بسبب الأحداث الأخيرة التي يشهدها العالم بشأن تداعيات فيروس كورونا.

قدرات خارقة للسيارة تشاوس اليونانية 

 

تحمل السيارة تشاوس قدرات عالية الأداء من خلال نوعين من المحركات حيث تتمتع الفئة القياسية بمحرك V10 مزدوج التيربو، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 2000 حصانا، بينما تتمكن الفئة الثانية عالية التجهيزات من إنتاج قوة قدرها 3000 حصانا.

وتأتي تشاوس بسرعة قصوى تصل إلى 500 كيلومتر في الساعة، ومن خلال الإمكانيات الفنية الخاصة بالسيارة سوف تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 1.8 ثانية فقط، مما يمنحها الأفضلية في الحصول على مركز متقدم وسط قائمة السيارات الخارقة بالفعل.

وعن تصميم السيارة تشاوس يبدو ان شركة سبيروس بانوبولوس أوتوموتيف اليونانية اعتمدت على أعلى مستويات الانسيابية والناحية العصرية في هذا التصميم، حيث تتضمن السيارة مقدمة عدوانية المظهر، مع نشار أمامي نحيف ومصابيح حادة، مع خطوط أعلى غطاء المحرك والسقف، وظهرت  الخلفية بأسلوب يعتمد على مصابيح ذات اشارات ضوئية، إلى جانب المقصورة الرياضية التي تضم عجلة قيادة عالية الاداء ومقاعد رياضية انيقة.

تشاوس سبيروس بانوبولوس أوتوموتيف اليونانية تشاوس اليونانية سيارة تشاوس اليونانية السيارة تشاوس

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