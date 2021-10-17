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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خير سفير للرياضة المصرية.. وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد

وزير الرياضة يستقبل
وزير الرياضة يستقبل رئيس الإتحاد الدولي لليد

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم بديوان عام الوزارة ، الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد، لتهنئته بعد فوزه بالتزكية في الانتخابات بمنصب الرئيس، ليقود الاتحاد الدولي للدورة السادسة على التوالي.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة لابن مصر الدكتور حسن مصطفي ، مشيراً أنه يُعد أيقونة ورمزًا كبيرًا للرياضة المصرية، ونعتز لإدارته رياضة كرة اليد على المستوى العالمي ، وهو ما عبرت عنه ثقة منظومة كرة اليد العالمية في قيادته للاتحاد الدولي لليد للمرة السادسة علي التوالي بفضل قيادة ورعاية ودعم فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبنائه في مختلف المحافل الدولية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن الدكتور حسن مصطفى، فخر كبير للرياضة المصرية، ومصدر من مصادر القوى الناعمة، مشيرا إلى أنه خير سفير للرياضة المصرية، وصاحب فضل كبير على تطور اللعبة، على مستوى العالم، بشكل عام، وفى مصر بشكل خاص ،ونتائج جميع المنتخبات المصرية من شباب وناشئين وكبار خير دليل، وكان آخرها حصول منتخب مصر لكرة اليد على المركز الرابع في أولمبياد طوكيو 2020 .

من جانبه، وجه الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد ، الشكر والتقدير والامتنان للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لما يقدمه من دعم لكافة أبناؤه في مختلف المجالات ، وهو ما وضح جلياً في نجاح أبناءها علي المستوي الدولي.

وفاز حسن مصطفى، برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد، للدورة السادسة على التوالي، بالتزكية رسميًا، وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، غلق باب الترشح للانتخابات، والتي لم تشهد تقدم أي فرد، على منصب الرئيس، سوى حسن مصطفى، حيث من المقرر أن تعلن النتيجة في نوفمبر المقبل، ليبقى في منصبه رسميًا بالتزكية.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاتحاد الدولي لكرة اليد

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