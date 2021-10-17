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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

مرثا محروس في اليوم العالمي للفقر: الرئيس السيسي حرص على توفير حياة كريمة لكل المصريين

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمناسبة اليوم العالمي للفقر، قائلة:" ها هو الحلم يتحقق أمام أعيننا نحتفل أمس بمصر بلا مناطق غير آمنة ونشاهدها أمام الأمم المتحدة والعالم تكرم واليوم يحتفي العالم كله باليوم العالمي للفقر وكأنه تأكيدا وعدم إنكارا لما تبذله الدولة من مجهودات رائعة".

وتابعت النائبة مرثا محروس :" أن الرئيس السيسي حرص على توفير حياة كريمة للمصريين وضمان حياة آمنة ومستقرة لهم مضيفة:” أن الفقر قنبلة موقوتة تشتعل في اي وقت ولحفظ أمان وسلامة البلد توجب فتح عدة ملفات خاصة بقضية الفقر ومنها تطوير العشوائيات".

واستكملت:” مباحثات مصر مستمرة في كافة مجالات التنمية مع تدخل القادة السياسية وأجهزة الدولة بأكملها بالإضافة إلى التخطيط الدقيق يجعلنا نلمس التغيير علي أرض الواقع خاصة أن كل هذه التطورات مستمرة في ظل جائحة كورونا التي شكلت عائقا رئيسيا في طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي أساسها القضاء ع الفقر بحلول عام ٢٠٣٠ واختتمت  ما يحدث الآن يجعلنا نتفائل ونثق في أننا دولة قوية”.

الأمم المتحدة التنمية المستدامة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا مجلس النواب الرئيس السيسي شباب الأحزاب والسياسين

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