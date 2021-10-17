مصطفى محمد يحتفل بهدفه فى قونيا سبور بالدورى التركي



احتفل مصطفى محمد، لاعب نادي جالاتا سراي التركى، بهدفه الذي سجله اليوم فى شباك نادي قونيا سبور التركي، فى المباراة التى انتهت بفوز سراي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري التركي.



ونشر مصطفى محمد عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، صور له من احتفاله بالهدف، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



قاد المهاجم المصري مصطفى محمد فريقه “جالاتا سراي” للفوز على قونيا سبور بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب تورك تيليكوم آرينا، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري التركي.



جاء هدف جالاتا سراي والمباراة الوحيد، من خطأ مشترك بين أحد مدافعي قونيا سبور وحارس مرمى الفريق في ابعاد الكرة، استغله مصطفى محمد، ووضع الكرة في الشباك الخالية، في الدقيقة الرابعة، من عمر اللقاء.



وشارك مصطفى محمد أساسيا في مباراة قونيا سبور، وغادر أرضية في الملعب في الدقيقة 87.