باسل الحيني: طرح 25% من أسهم مصر لتأمينات الحياة في البورصة خلال 2022

قال باسل الحينى، رئيس الشركة القابضة لمصر للتأمين، أنها تعتزم طرح %25 من أسهم شركتها التابعة «مصر لتأمينات الحياة» فى البورصة خلال النصف الثاني من عام 2022، قائلاً: "في البداية كانت كلاً من مصر للتأمين ومصر لـ تأمينات الحياة ضمن برنامج الطروحات الحكومية ووزير الاعمال سألني حينها أي الشركتين يجب إدراجهما في الطروحات فكانت إجابتي واضحة وقاطعة ه مصر لتأمينات الحياة ".



وأضاف رئيس الشركة القابضة لمصر للتأمين، خلال حواره ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة أون أي، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أنه من أنصار سرعة الطرح وعدم الانتظار قائلاً : شغالين بسرعة لإتمام جاهزية إجراءات الطرح وأتوقع أنه بحلول يونيو 2022 سيكون طرح 25% ستكون جاهزة للطرح ".



وأوضح أن تجربة نجاح طرح " إيه فاينناس " هو نموذج واحد وحثيث بعدم الانتظار والتحسب قائلاً : “ سعيد جداً بتجربة إيه فاينناس خاصة أن البورصة كانت تعاني من تدني من تدي مستوى التداول والذي كان يعتمد فقط على الافراد لكن بطرح إيه فاينناس اعاد فكرة المؤسسات وتواجدها”، متوقعاً أن يحقق طرح مصر لتأمينات الحياة ذات النجاح الذي جناه طرح إيه فاينناس قائلاً : " أتوقع نجاحاً مدوياً كما حدث في تجربة إيه فاينناس ".