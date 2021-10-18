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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات خطيرة من سوريا بسبب فيروس كورونا

كورونا في سوريا
كورونا في سوريا

كشفت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مؤكدة ان الأعداد في ازدياد، حيث أصبحت المستشفيات ممتلئة، داعية المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية وعدم إهمال اللقاح.

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بيدرسون: بدء عملية صياغة مسودة الإصلاح الدستوري في سوريا هذا الأسبوع

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تحذير من الصحة العالمية: مرض خطير يتشابه في أعراضه مع فيروس كورونا

ومن جانبه، قال مدير الجاهزية والإسعاف في الوزارة، توفيق حسابا: "نحن في حالة الذروة بالإصابات بفيروس كورونا والأعداد مرشحة للارتفاع، وهناك استهتارا تاما من المواطنين بالإجراءات الوقائية وإهمالا للقاح بالرغم من كل مشعرات الخطر، الأمر الذي زاد نسبة إشغال المشافي حتى وصلت إلى الذروة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية.

وأضاف أن نسبة الإشغال بمستشفيات دمشق وريفها واللاذقية بلغت اليوم 100 بالمئة، وكانت في حلب والسويداء بالأمس 100 بالمئة، مشيرا إلى أن معظم المحافظات تتجه نحو هذه النسبة باستثناء القنيطرة ودرعا، فيما أصبحت نسبة الإشغال في حمص الأحد 90 بالمئة.

وأكد أن الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس كورونا سيعقد هذا الأسبوع اجتماعا طارئا لاتخاذ القرارات المناسبة نظرا لخطورة الوضع.

 

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 وزارة الصحة السورية إصابات بفيروس كورونا

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