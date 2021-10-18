المصري يصل القاهرة وراحة سلبية قبل مواجهة سلطات الموارد بالكونفدرالية

وصلت قبل قليل بعثة فريق الكرة الأول بنادي المصري إلى القاهرة قادمة من العاصمة الأوغندية كمبالا، عبر رحلة استغرقت قرابة 13 ساعة، تخللها فترة ترانزيت بمطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان فريق المصري قد تعادل سلبيًا مع مضيفه سلطات الموارد الأوغندي، في جولة ذهاب من دور الـ32 الأول ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقرر الجهاز الفني للمصري بقيادة معين الشعباني منح لاعبي الفريق راحة سلبية ليوم واحد فقط، على أن يستأنف الفريق مرانه عصر الثلاثاء على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب.

ويستعد فريق المصري لموقعة إياب دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية أمام سلطنة الموارد، والمقرر إقامتها في السابعة مساء السبت على استاد الإسكندرية.