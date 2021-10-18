سيد معوض: بدايتي مع كرة القدم لم أكن ألعب ظهير أيسر.. فيديو

قال سيد معوض نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق إنه كان يلعب في مركز رقم 6 ولم يكن ظهير أيسر وفي بداية الألفينيات كانت طريقة اللعب تعتمد على 3 لاعبين في وسط الملعب وأنه كان يشارك في هذا المركز.

وأضاف في تصريحات لبرنامج رقم 10 للإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى: ذهبت إلى الإسماعيلي وأنا أشارك في وسط الملعب ولعبت أمام الكروم في كأس مصر مع الدكتور طه إسماعيل في مركز الظهير الأيسر ثم شاركت بعد ذلك مع الكابتن محسن صالح، رغم أنني كنت أكره هذا المركز".

وأردف: "كنت أرى أنا في منتصف الملعب الأمور أفضل عكس مركز الظهير الأيسر".

وأكمل: "في كل المباريات كنت أجد أسرع لاعب في الملعب هو الذي يلعب أمامي، وفي مباراة الكاميرون عام 2008 كنت أواجه جيرمي وكان قصير القامة مثلي وأنا أكره اللاعبين قصار القائمة لأنهم يتميزون بالسرعة، والمباراة كانت خناقة بيننا وبذلت مجهودا كبيرا".

وأستطرد: "في كأس القارات عقب مباراة البرازيل وقبل مباراة إيطاليا داعبني أحمد سمير فرج (هي الخلفية دي مش بتتعور خالص) وفي مباراة إيطاليا تعرضت لإصابة بجزع في الرباط الداخلي إثر تدخل قوي من جاتوزو وغبت عن الملاعب شهرين ونصف".