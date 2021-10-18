بمكياج جذاب.. ديميت أوزديمير تخطف الأنظار عبر انستجرام

شاركت الفنانة التركية ديميت أوزديمير، متابعيها بصورة جديدة لها نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ديميت أوزديمير في الصورة بمكياج جذاب مما أثار إعجاب متابعيها.

يذكر أن ديميت أوزديمير شاركت في مسلسل “منزلي”، وانتهى الموسم الثاني من المسلسل، وشارك في بطولة المسلسل كل من ديميت أوزديمير، وإبراهيم تشيليكول، وعلي أوغوز سينول، وإنجين هيبيلري، وكاظم سنان.

ويروي المسلسل قصة حب مستحيلة تجمع شخصين من عالمين مختلفين تمامًا، ويتفاجأ كلاهما بضغوطات من عائلتيهما لكي يتزوجا، ولكن تغلق كل الأبواب أمامهما ليجدا أن قصتهما من المستحيل أن تصل إلى نهايتها السعيدة.