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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مفاجأة مدوية فى عضويات الزمالك قبل الانتخابات

صدى البلد

تتأهب اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شئون الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب لإعلان الكشوف النهائية لأعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم التصويت فى الانتخابات القادمة بعد تنقية كشوف العضوية بناء على طلب الجهة الإدارية .

وكشفت مصادر قوية داخل نادى الزمالك أن عدد الجمعية العمومية سيشهد تقلصا كبيرا بعد تنققية كشوف العضوية الذين تنطبق عليهم صحة العضوية بعد سداد جميع الإلتزامات المالية عليهم .

وقالت المصادر أن الجمعية العمومية للزمالك ستنخفض من 94 ألف تقريبا الى قرابة الـ 65 الف عضوية فى الزمالك بعد تنقية كشوف العضوية .

وتسعى العديد من الوجوه الجديدة والقديمة داخل نادى الزمالك لخوض سباق انتخابات القلعة البيضاء القادمة والتى تأجلت بعد فتح باب الترشح لها بداية أكتوبر الجارى بسبب مشاكل فى العضوية أمثال المستشار مرتضى منصور رئيس النادى المنتخب المجمد بقرار من الجهة الإدارية والكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة الحالية المكلفة بإدارة شئون النادى والكابتن أحمد سليمان عضو المجلس السابق وعمر هريدى عضو المجلس السابق .

وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك الموقوف مرتضى منصور لإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإصدار اللائحة المالية الجديدة للأندية الرياضية، للحكم بجلسة 28 نوفمبر المقبل.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 49492 لسنة 75 قضائية إن وزير الشباب والرياضة أصدر في أول إبريل الماضي القرار رقم 159 لسنة 2021 بشأن اللائحة المالية للأندية الرياضية متضمنة إقرار سلطات واسعة لوزارة الشباب والرياضة في إشرافها على الأندية الرياضية بالمخالفة لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الذي تعتمد فلسفته على منح الأندية الرياضية مزيداً من الاستقلالية بعيدا عن التدخل الحكومي في شئونها.

 

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، استندت في حكمها الصادر بتأييد قرار وزارة الشباب والرياضة بتجميد مجلس مرتضى منصور وإبعاده عن نادي الزمالك، ذلك الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، إلى المواد أرقام (52، 53، 53 مكرر) من اللائحة المالية للأندية الرياضية القديمة المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

 

وأضافت المحكمة أن آية ذلك أن أناط بالجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وأناط بها أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.

 

وأشارت إلى أن المشرع أخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي) والجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

الزمالك حسين لبيب لجمعية العمومية احمد سليمان مرتضى منصور

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