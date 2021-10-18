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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ببدلة أنيقة.. أحمد مجدي يخطف الأنظار في أحدث ظهور له من الجونة

أحمد مجدي
أحمد مجدي

شارك الفنان أحمد مجدي، جمهوره بأحدث ظهور له من خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

 

ونشر أحمد مجدي ، صور له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث ظهر ببدلة أنيقة، ونال تفاعل كبير من متابعيه بالإعجابات والتعليقات.

 

وقال أحمد مجدي ، في تصريح لـ “صدى البلد”: “ سعيد بحضور ريد كاربت الفيلم المصري ريش ومتحمس جدا لمشاهدته، وبهني أبطال الفيلم بحصولهم على جائزة مهرجان كان”.

 

ريش أو Feathers هو أول فيلم روائي طويل يحصد الجائزة الكبرى في أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي، ونال مخرجه عمر الزهيري العديد من الثناء على فيلمه. 

 

شركة Grasshopper Film ومقرها نيويورك نالت حقوق توزيع فيلم ريش في أمريكا ، في صفقة أعلن عن تفاصيلها اليوم ونشرها موقع هوليوود ريبورتر. 

 

وأيضا تم توزيع الفيلم في الصين وإيطاليا واليونان، وسيتم طرحه في فرنسا قريبا. 

 

وحصل فيلم ريش أيضا على جائزة الفيبريسي FIPRESCI لأفضل فيلم في الأقسام الموازية لمهرجان كان السينمائي الدولي. 

 

وأعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن عرض الفيلم المصري ريش في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، بعد فوز الفيلم بالجائزة الكبرى للدورة ال60 لأسبوع النقاد الدولي بمهرجان كان، وقدرها 15 ألف يورو.

أحمد التواصل الاجتماعي انستجرام سينما مصر أحدث ظهور

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