خالد الغندور: اتحاد الكرة حدد عدد الحضور في مباراة الزمالك وتوسكر

أعلن الإعلامى خالد الغندور ، ان اتحاد الكرة أبلغ نادي الزمالك بحضور 25 مشجعا فقط لمباراة العودة أمام فريق توسكر الكيني، وذلك من خلال تدوينه نشرها عبر صفحتة الرسمية على موقع “ فيسبوك ” .

وكتب الغندور " اتحاد الكرة يبلغ نادي الزمالك بحضور 25 مشجعا فقط لمباراة العودة أمام فريق توسكر الكيني يوم الجمعة ".

و ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق ببرج العرب يوم الأربعاء المقبل استعدادا للقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته في الخامسة مساء غدا الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بعدما منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض اللاعبين راحة لمدة يومين بعد العودة من كينيا.

وكان الزمالك فاز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في ملعب الجيش ببرج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري.