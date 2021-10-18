عبد الحكيم أبو علم: 2.539 مليار جنيه ميزانية الاهلي بالأصول خلال 2021..فيديو

قال الناقد الرياضي عبدالحكيم أبو علم، إن مجلس إدارة النادي الأهلي يعتبر انتهت ولايته فعليًا اليوم، وجرى فتح باب الترشيح لانتخاب إدارة جديدة منذ يومين، لافتًا إلى أن المجلس ناقش اليوم خلال مؤتمر صحفي أبرز الانجازات التي تمت من برنامج "عائلة الاهلي" الذي تقدم به محمود الخطيب في انتخابات 2017، وأهمها: تطور ميزانية النادي الاهلي منذ 2014 التي كانت 360 مليون جنيه، حيث وصلت إلى 2 مليار و539 مليون جنيه خلال 2021 بالاصول.

وأضاف عبدالحكيم أبو علم، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن مؤتمر مجلس إدارة النادي الأهلي المنتهية ولايته ناقش اليوم تسليم قطاع الكرة لــ شركة الكورة التي يترأسها الكابتن ياسين منصور لتبدأ في إدارة القطاع مع يناير 2023 القادم.

وتابع أن شركة الكرة سيكون لها دور في الصفقات خلال المواسم الانتقال الشتوية القادمة، بالاضافة إلى أن المؤتمر الصحفي تناول شرح انجازات النشاط الرياضي في النادي الأهلي.

