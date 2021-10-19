عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الذهب في شعره وأكله وشربه.. شاهد| مغني راب يثير الجدل على الإنترنت

دان سور يثير الجدل
دان سور يثير الجدل على الإنترنت

اعتاد مغني الراب المكسيكى، دان سور، البالغ  من العمر 23 عاما، على إثارة الجدل بصور وفيديوهات توضح استخدامه المبالغ فيه للمشغولات الذهبية خاصة على صفحته الرسمية على موقعي «انستجرام، تيك توك». 

 

وأظهرت مشاهد لـ Dan Sur استبدال شعره بخصلات من سلاسل الذهب زرعها بخطاف فى جمجمته، وبعدها بفترة قصيرة نشر مجموعة من الفديوهات توضح أكله لدجاج بنكهة الذهب، وكذلك بعض مشروباته وضع فيها الذهب.

 

كما طلي مغني الراب المكسيكي، أسنانه بالذهب، وبجانب ذلك يرتديه بصور متعددة في رقبته ويده، مما يجعله الأول في العالم الذي يقدم على مثل هذه التصرفات الغريبة. 

 

وأوضح دان سور، لمتابعيه فى فيديو عبر حسابه بتطبيق «تيك توك» والذين تجاوز عددهم 2 مليون شخص: «الحقيقة أردت أن أفعل شيئًا مختلفًا لأننى أرى أن الجميع يصبغون شعرهم، و آمل ألا يقلدنى الجميع الآن». 

وأضاف الفنان المكسيكى، أن عشرات السلاسل زرعت فى جمجمته تحت الجلد، على الرغم من أنه من الصعب معرفة ما إذا كان حقيقيا، لكنها بالفعل تبدو عالقة فى رأسه، منوهاً بأن لديه خطاف مزروع فى رأسه، وهذا الخطاف به خطافات أخرى وكلها معلقة فى جمجمته، تحت جلده.

تصرفات ضارة جداً

وحذر الأطباء من الإجراء الذى قام به دان سور، على الرغم من أنه تلقى الرعاية التى كان يحتاج إليها، لكن اختياره من منظور صحى يمكن أن يكون ضارا جدا، حيث يمكن أن تتسبب في خطر كبير للعدوى، بالإضافة إلى ندوب دائمة أو التهاب فروة الرأس.


وحذر جراح التجميل، الدكتور فرانك أجولو، من ذلك قائلاً: «عمليات زرع مثل هذه ليست آمنة، إنها تقدم طريقًا سهلاً للبكتيريا بين العالم الخارجي والجسم الداخلى، ومما يثير القلق أيضا مقدار الوزن الذى تدعمه هذه الخطافات، فقد يتسبب الوزن أو أى شد فى كسر الجمجمة». 

التحقيق في بلاغ سرقة كيلو و800 جرام ذهب من محل صاغة بالمحلة الكبرى

آثار الجدل على مواقع التواصل.. مغني راب شهير يطلب تغيير اسمه رسميا

 

مغني الراب المكسيكى دان سور اثارت الجدل انستجرام تيك توك مغني راب الذهب dansurig أكل من ذهب شرب من ذهب Dan Sur Musician

ترشيحاتنا

لمحبي الـ SUV.. أسعار فئات ساوايست DX7 موديل 2021 في مصر.. صور

رؤية الرسول في المنام .. كيفية وأسباب الوصول إليها

النار التهمت سيارتهم.. وفاة مصري وإصابة 5 آخرين في الكويت

ليلة الحجر على الإبداع.. لماذا يقسو فنانو مصر على "ريش" الفائز بجائزة نقاد "كان"؟

الزمالك يستأنف تدريباته في الخامسة مساء اليوم

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 19- 10-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة منذ قليل

هزة أرضية يشعر بها سكان عدد من محافظات الجمهورية

بقوة 6.4 بمقياس ريختر.. زلزال بالبحر المتوسط يشعر به سكان مصر وبلاد الشام

تحرشوا بها.. سكان قرية يجبرون امرأة على خلع ملابسها ورد فعل صادم منها|فيديو

البحوث الفلكية : زلزال اليوم مركزه شرق كريت ولا خسائر في الأرواح

لو ثبت الفساد.. أشرف صبحي: مخاطبة الاتحاد الدولي لحل اتحاد الكرة

سفاح يهاجم امرأة داخل المترو.. ورد فعل مفاجئ من الركاب|فيديو

مرتضى منصور يكشف آخر تطورات حالته الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفاح يهاجم امرأة داخل المترو.. ورد فعل مفاجئ من الركاب|فيديو

مقطع مذهل.. ببغاء يقوم بحركات بشرية لإضحاك أطفاله|فيديو

تحرشوا بها.. سكان قرية يجبرون امرأة على خلع ملابسها ورد فعل صادم منها|فيديو

اكتشفت خيانته.. شاهد زوجة تبرح زوجها وعشيقته ضربا بالأحذية|فيديو

فيديو

بسنت شوقي للمصورين: طلعوني بالفستان كله.. فيديو

فيديوجراف| تهدد الأطفال.. عدوى الشيجيلا المعوية خطر يربك العلماء

"مش واجهة للفن".. منة فضالي تهاجم "راقصات" مهرجان الجونة "فيديو"

ياسين منصور: شركة الكرة بالأهلي تتحمل مسؤولية القطاع كاملا في 2022

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

حسام الحرباوى يكتب: مقترح توحيد الأردن وفلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ