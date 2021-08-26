آثار الجدل على مواقع التواصل.. مغني راب شهير يطلب تغيير اسمه رسميا

طلب كاني ويست رسمياً تغيير اسمه إلى «يي»، وتقدم مغني الراب الأميركي الشهير، واسمه الكامل كاني عمري ويست، بطلب لتغيير الاسم بعد ما شهد منشوره رواجا كبيرا لدى متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي.



وبحسب ما نقلته صحيفة «إندبندنت»، في عام 2018، لمح ويست إلى خططه لتغيير اسمه رسمياً إلى «يي» في تغريدة.





وكتب عبر «تويتر» آنذاك: «أُعرف رسمياً باسم كاني ويست... واسمي يي».

يأتي تغيير اسمه مع شعور معجبيه الأسبوع الماضي بالإحباط بسبب الأخبار التي تفيد بأن ويست يقيم حفلة استماع أخرى لألبومه الجديد «دوندا» بينما لا يزال غير مطروح للجمهور.



وبعد حفلين سابقين في استاد «مرسيدس بنز» في أتلانتا هذا الصيف، أعلن ويست الأسبوع الماضي أن حدثاً ثالثاً سيقام في مسقط رأسه في شيكاغو. من المقرر أن يقام الحدث في 26 أغسطس الحالي؛ تم طرح تذاكر الحدث للبيع في 20 أغسطس.



تأتي هذه الأخبار بعد عدة تأخيرات في إصدار الألبوم. تم تأخير «دوندا» مراراً وتكراراً وإعادة النظر فيه ثم تعديله مرة أخرى، مع قيام ويست بإجراء تغييرات على الأغاني قبل ساعات من كل تاريخ إصدار مجدول.