عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 19-10-2021

صدى البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 19- 10 - 2021، في القاهرة والمحافظات.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان، أن انكماش منخفض الهند الموسمي وسيطرة المرتفع الآزوري بأجوائها المعتدلة نسبيا على السواحل الشمالية والوجه البحري سوف يصل إلى القاهرة.

وتابع البيان: “كما تتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، وتستمر درجات الحرارة بالتأرجح نحو الانخفاض تدريجيا حتى نهاية الأسبوع”.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى:

القاهرة 28 19

الإسكندرية 26 20 

الإسماعيلية 29 19

الدقهلية 28 19

الغردقة 32 24

المنيا 30 20

درجات الحرارة المتوقعة صدى البلد منخفض الهند الموسمي المرتفع الازوري الشبورة المائية

موضوعات متعلقة

أحمد شيخو يكتب: نحو مؤتمر الحوار العربي - الكردي

كيف يقضي الميت أيامه في القبر ؟ حقائق وأسرار عن البرزخ

والد ضحية طوخ على يد زوجته : أنا عايز حق ابني والقصاص له.. فيديو

أنا عايزة القصاص وحق ابني.. تعليق والدة "محمد" ضحية زوجته بطوخ.. فيديو

اختيار رئيس حزب الوفد سفيرًا لـ حياة كريمة .. أبو شقة: سندعم المبادرة ماديًا ومعنويًا في كل المحافظات..وكاظم فاضل يقترح تشكيل لجنة للتعريف بها

دلائل وبراهين تفضح تخابر الإخوان مع حركة حماس.. تفاصيل

بالصور والبيانات.. ننشر قائمة أوائل الدبلومات الفنية لعام 2021

ننشر أسماء أوائل الدبلومات الفنية2021

ترشيحاتنا

هل تحدث توابع لزلزال اليوم ..البحوث الفلكية تجيب

لمحبي الـ SUV.. أسعار فئات ساوايست DX7 موديل 2021 في مصر.. صور

رؤية الرسول في المنام .. كيفية وأسباب الوصول إليها

النار التهمت سيارتهم.. وفاة مصري وإصابة 5 آخرين في الكويت

ليلة الحجر على الإبداع.. لماذا يقسو فنانو مصر على "ريش" الفائز بجائزة نقاد "كان"؟

الزمالك يستأنف تدريباته في الخامسة مساء اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6 ريختر يشعر به سكان القاهرة منذ قليل

هزة أرضية يشعر بها سكان عدد من محافظات الجمهورية

بقوة 6.4 بمقياس ريختر.. زلزال بالبحر المتوسط يشعر به سكان مصر وبلاد الشام

تحرشوا بها.. سكان قرية يجبرون امرأة على خلع ملابسها ورد فعل صادم منها|فيديو

البحوث الفلكية : زلزال اليوم مركزه شرق كريت ولا خسائر في الأرواح

لو ثبت الفساد.. أشرف صبحي: مخاطبة الاتحاد الدولي لحل اتحاد الكرة

سفاح يهاجم امرأة داخل المترو.. ورد فعل مفاجئ من الركاب|فيديو

مرتضى منصور يكشف آخر تطورات حالته الصحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفاح يهاجم امرأة داخل المترو.. ورد فعل مفاجئ من الركاب|فيديو

مقطع مذهل.. ببغاء يقوم بحركات بشرية لإضحاك أطفاله|فيديو

تحرشوا بها.. سكان قرية يجبرون امرأة على خلع ملابسها ورد فعل صادم منها|فيديو

اكتشفت خيانته.. شاهد زوجة تبرح زوجها وعشيقته ضربا بالأحذية|فيديو

فيديو

بسنت شوقي للمصورين: طلعوني بالفستان كله.. فيديو

فيديوجراف| تهدد الأطفال.. عدوى الشيجيلا المعوية خطر يربك العلماء

"مش واجهة للفن".. منة فضالي تهاجم "راقصات" مهرجان الجونة "فيديو"

ياسين منصور: شركة الكرة بالأهلي تتحمل مسؤولية القطاع كاملا في 2022

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

حسام الحرباوى يكتب: مقترح توحيد الأردن وفلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ