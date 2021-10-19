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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تارا عماد وأسماء جلال يخطفان الأنظار من الجونة

أسماء جلال و تارا
أسماء جلال و تارا عماد

شاركت الفنانة تارا عماد، جمهورها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام .  

 

و ظهرت تارا عماد بصحبة أسماء جلال،  من  فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

 

وانضمت تارا عماد، إلى فريق عمل الفيلم الكوميدي الجواهرجي، الذي يجمع بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد مرور ما يقرب من 23 عاماً على تجربتهما الأولى معا في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.

 

ويعد فيلم الجواهرجي التعاون الأول لـ تارا عماد مع كل من الفنانين محمد هنيدى ومنى زكى .

 

فيلم الجواهرجي تدور أحداثه في إطار كوميدي، من إخراج إسلام خيري وتأليف عمر طاهر، ويشارك في بطولته أيضاً آسر ياسين، أحمد صلاح السعدني، عارفة عبد الرسول، وريم مصطفى ، ومن المقرر طرحه قريباً في دور العرض المصرية.

 

وأحدث أعمال تارا عماد كانت في الموسم الرمضاني 2021 من خلال مشاركتها في بطولة مسلسلي موسى مع محمد رمضان وإخراج محمد سلامة، وضد الكسر مع نيللي كريم وإخراج أحمد خالد.

تارا عماد أسماءجلال مصر سينما انستجرام الفن

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